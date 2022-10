Die BAnane- Wochenvorschau

Tschechien. Der St. Wenzel Tag wird in Tschechien jedes Jahr am 28. September gefeiert. Hierbei handelt es sich um den Tag, an dem die tschechische Staatlichkeit im Jahr 1993 festgelegt wurde.

Botswana. Der Unabhängigkeitstag wird seit 1966 in Botswana am 30. September gefeiert. Hierbei handelt es sich um einen Nationalfeiertag, welcher jedes Jahr in dem in Südafrika liegenden Land gefeiert wird. Bis zum 30. September 1966 war es in Abhängigkeit des Vereinigten Königreichs.

China. Am 1. Oktober jährt sich die Gründung der Volksrepublik China. Dass China heute eine moderne Volksrepublik ist, war ein langer Prozess. 200 Jahre hat es gedauert, bis das Kaiserreich China beendet wurde.

Zypern, Nigeria, Tuvalu. Sowohl Zypern, Nigeria als auch Tuvalu feiern am 1. Oktober ihren Unabhängigkeitstag.

Indien/Weltweit. Weltweit wird seit 2007 am 2. Oktober an den Geburtstag von Mahatma Gandhi gedacht. Dieser wird in Indien als „Vater der Nation“ gesehen. Der Tag ist dort vor allem dem Beten in ruhigen und öffentlichen Orten gewidmet. Hauptsammelpunkt für diese Gebete ist das Raj Ghat in der Metropole Delhi. Dieser Ort wird an dem Tag zum Gedenkplatz der Verbrennung der Leiche Ghandis gemacht. Marco Mautry