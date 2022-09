Die BAnane- Wochenvorschau

USA. In den USA wird am Dienstag (13. September) der Tag des Glückskeks (National Fortune Cookie Day) begangen.

Bad Dürkheim. In Bad Dürkheim findet aktuell der Wurstmarkt, das größte Weinfest der Welt, statt. Das Fest teilt sich in zwei Hälften, die erste geht bis Mittwoch (14. September) und die zweite startet am Freitag (16. September). Wie auch in der Vergangenheit gibt es wieder ein vielfältiges Programm: Am Montag (12. September) findet die Inthronisierung der neuen Dürkheimer Weinprinzessin statt. Ein farbenprächtiges Musikfeuerwerk erwartet die Besucher am Dienstag (13. September). Neben dem Weindorf warten auch viele Fahrgeschäfte auf die Besucher.

Malaysia. In Malaysia wird am Freitag (16. September) der Malaysia-Tag gefeiert. Dieser erinnert an die Gründung der malaysischen Föderation am 16. September 1963. Malaya, Sarawak, Nord-Borneo und Singapur schlossen sich damals zu dem Land Malaysia zusammen. Singapur wurde jedoch am 9. August 1965 aus dem Verband ausgeschlossen.

Weltweit. Am Samstag (17. September) findet der World Cleanup Day (Weltaufräumtag) statt. Der internationale Aktionstag steht im Zeichen der Befreiung der Umwelt von Müll und Abfall. Er fand 2018 erstmals statt.

Deutschland. Seit 2001 steht das dritte Wochenende im September im Zeichen des Friedhofs. In diesem Jahr fallen die Aktionstage auf den 17. und 18. September. Im Vordergrund steht die gesellschaftliche Bedeutung des Friedhofs als Ruhestätte, Ort der Trauerbewältigung und Erinnerung. Initiiert wurde der Tag des Friedhofs vom Bund deutscher Friedhofsgärtner (BdF). lg