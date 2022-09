Die BAnane- Wochenvorschau

Weltweit. Am 5. September wird in diesem Jahr der Tag der Wohltätigkeiten gefeiert. Hier wird dazu aufgerufen, sich ehrenamtlich und wohltätig für die Gemeinschaft einzusetzen. Die Menschen sollen mehr Gutes für ihre Mitmenschen tun. Ursprünglich stammt der Tag aus der USA und wird seit 2012 gefeiert. Auch der 5. September ist kein Zufall, er ist der Todesstag von Mutter Teresa. Sie gilt als Vorbild für Gutes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

USA/Kanada. Hier wird am ersten Montag im September (5.) jedes Jahr der Labor Day gefeiert. In den USA ist dies einer der zehn gesetzlichen Feiertage. An diesem Tag soll die arbeitende Bevölkerung wertgeschätzt werden. Von Jugendlichen wird dieser Tag oft für eine letzte Sommerparty vor dem Schulbeginn genutzt. Allgemein wird an diesem Tag viel gepicknickt, es gibt Barbecues und andere öffentliche Veranstaltungen. Ebenso beginnt die Collage-Football-Saison.

Weltweit. International ist der 5. September der Tag der Käsepizza. Die Pizza kommt ursprünglich aus Italien. Die weltweit verbreitete Variante ist eine Pizza mit Tomatensoße und Käse, diese kommt vermutlich aus Neapel. Auf einer Käsepizza ist jedoch ausschließlich Käse. Die Pizza quattro formaggi mit vier Sorten Käse, zum Beispiel mit Mozzarella, Parmesan, Gorgonzola und Pecorino. Zur Zubereitung wird hier ein einfacher Hefeteig aus Mehl, Wasser, Salz und etwas Olivenöl hergestellt.

Mehr zum Thema Was geschah am... Kalenderblatt 2022: 24. August Mehr erfahren Omikron-Variante Biontech will angepassten Corona-Impfstoff bald ausliefern Mehr erfahren Börse in Frankfurt Dax im Plus vor Start der Notenbankenkonferenz Mehr erfahren

Deutschland. In Deutschland findet heute (5.) der Kopfschmerztag statt. Ärzte, Schmerzforschern und Selbsthilfegruppen haben für diesen Feiertag gesorgt. Sein Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Kopfschmerzen zu lenken. Täglich leiden 5 Prozent der Deutschen unter Kopfschmerzen und allgemein 70 Prozent unter chronischen Kopfschmerzen. Kopfschmerzen kommen aufgrund der Reizung von schmerzempfindlichen Kopforganen vor und können bei einigen Menschen schon durch das Tragen eines Pferdeschwanzes ausgelöst werden.

USA. In den Vereinigten Staaten ist der 7. September (Mittwoch) der Kauf-ein Buch-Tag. Der Aktionstag wurde von dem US-Amerikaner Philip Athans 2010 ins Leben gerufen. Bereits am 6. September (Dienstag) gibt es den US-amerikanischen Lies-ein-Buch-Tag. Antonia Ehnes