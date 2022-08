Die BAnane- Wochenvorschau

Slowakei. Die Slowakei feiert am 29. August einen Nationalfeiertag. Dieser findet anlässlich des Aufstandes der Slowaken gegen das nationalsozialistische Deutschland im Jahr 1944 statt. Und soll an diesen erinnern.

International. Seit 2009 existiert der Internationale Tag gegen Nuklearversuche (29. August) und ist von der UNO anerkannt. Initiiert wurde dieser Tag von Kasachstan in Gedenken an den ersten sowjetischen Atomwaffentest am 29. August 1949.

Türkei. Die Türkei feiert seit 1922 am 30. August den Tag des Sieges. Hierbei handelt es sich um den Tag des türkischen Sieges in der Schlacht von Dumlupinar während Griechisch-Türkischen Krieges. Kriegsherr zu diesem Zeitpunkt Mustafa Kemal Atatürk.

Malaysia. Malaysia feiert jedes Jahr am 31. August seinen Unabhängigkeitstag. Zuvor stand der Staat unter britischer Vorherrschaft.

Kirgistan. Der Binnenstaat in Zentralasien, Kirgistan, feiert seit 1991 am 31. August seine Unabhängigkeit. Diese erhielten sie von der damaligen Sowjetunion.

Trinidad und Tobago. Am 31. August 1962 erlangte Trinidad und Tobago seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Diesen Tag feiert der karibische Inselstaat seither.

Slowakei. Die Slowakei feiert seit 1993 am 1. September den Tag der Verfassung.

Vietnam. Der 2. September datiert in Vietnam den Tag der Unabhängigkeit. Diese erhielt Vietnam 1945 von Frankreich.

San Marino. San Marino ist vermutlich die älteste bestehende Republik der Welt und feiert am 3. September seinen Gründungstag. Gegründet wurde der Staat im Jahr 301. Marco Mautry