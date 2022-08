Die BAnane- Wochenvorschau

International. Der internationale Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung ist ein Gedenktag der UNESCO, der jährlich am 23. August (Dienstag) begangen wird. Die UNESCO bestimmte diesen Tag zum Gedenktag, weil in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1791 die Sklaven in Saint Domingue, auf dem Gebiet des heutigen Haiti, in den Aufstand getreten waren. Der internationale Tag wurde schon kurz vor seiner offiziellen Anerkennung an verschiedenen Orten begangen. Im Jahr 1999 wurde vor der Küste Senegals das Sklavenhaus eröffnet. Von dort aus wurden Schwarzafrikaner nach Amerika verschifft, heute ist das sogenannte „Sklavenhaus auf der Insel ein Symbolort für die Erinnerung an den Handel mit Schwarzen.

Moldawien. Der moldawische Unabhängigkeitstag wird jährlich am 27. August (Samstag) gefeiert, um der Geburtsstunde dieser Nation im Jahr 1991, in dem die Unabhängigkeit von der Sowetunion ausgerufen wurde, zu gedenken. Der Unabhängigkeitstag in Moldawien ist ein offizieller Feiertag im Land, an dem Geschäfte geschlossen bleiben. Als wichtiger Bestandteil der Feierlichkeiten gilt die jährlich, festliche Ansprache des moldawischen Präsidenten.

Nordkorea. Der Tag der Jugend ist ein nordkoreanischer Feiertag, der jährlich am 28. August (Sonntag) als Jahrestag der Gründung des Kimilsungistischen Jugendverbandes im Jahre 1927 zelebriert wird. Zu den offiziellen Feierlichkeiten in Pjöngjang finden unter anderem Fackelmärsche mit mehreren tausenden Teilnehmern auf dem Kim-II Sung-Platz statt. Anna-Lena Geiß