Die BAnane- Wochenvorschau

Vereinigte Staaten von Amerika. Die Schlacht um Bennington am 16. August 1777 war eines der wichtigsten Ereignisse im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die Schlacht selbst wurde aber nicht in Bennington ausgetragen, sondern in New York. Bei dieser Schlacht gelang es, die britischen Streitkräfte zu besiegen, was bis heute am 16. August jedes Jahres gefeiert wird.

Argentinien. In Argentinien wird jedes Jahr am 17. August der Todestag des südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfers José de San Martín gefeiert. Unter anderem führte er im Jahr 1820 die Operation zur Befreiung Perus aus der spanischen Herrschaft an.

Indonesien. Indonesien feiert am 17. August den Tag der Republik. Im Jahr 1945 erfolgte die indonesische Unabhängigkeitserklärung, welche erst am 27. Dezember 1949 von den Niederlanden anerkannt wurde.

Gabun. Der 17. August datiert in Gabun, einem Staat in Zentralafrika, den Tag der Unabhängigkeit. Zuvor war der nahe Kamerun liegende Staat unter französischer Vorherrschaft.

Afghanistan. Afghanistan erlangte am 19. August 1919 seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Seitdem ist der 19. August in diesem Land ein Nationalfeiertag.

Ungarn. Im Jahr 1000 nach Christus wurde das Königreich Ungarn gegründet. Genauer gesagt fand die Gründung am 20. August statt.

Marokko. Der Tag der Revolution des Königs und des Volkes wird in Marokko am 20. August gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1953 setzte die französische Protektoratsregierung den Sultan und späteren König Mohammed V. ab und brachte ihn in das Exil. Marco Mautry