Die BAnane- Wochenvorschau

Deutschland. Am 8. August wird das Augsburger Hohe Friedensfest gefeiert. Es wird seit 1650 alljährlich begangen. Ursprünglich feierten die Augsburger Protestanten damit das 1648 durch den Westfälischen Frieden eingeleitete Ende der Rekatholisierungsmaßnahmen während des 30-Jährigen Krieges. Heute ist das Friedensfest ein auf das Augsburger Stadtgebiet beschränkter gesetzlicher Feiertag, womit Augsburg die meisten gesetzlichen Feiertage in Deutschland hat. Im Jahr 2018 wurde das Friedensfest von der deutschen UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

International. Der Internationale Tag der Katze, oder Weltkatzentag genannt, ist ein Aktionstag und wird alljährlich am 8. August begangen, um die Katzen an diesem Tag in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken.

International. Der Internationale Tag gegen Hexenwahn ist ein jährlich am 10. August begangener Gedenktag, der auf das Unrecht an Menschen aufmerksam machen soll, die als vermeintliche „Hexe“ beschuldigt, verfolgt und getötet werden. Berichte über solche Hexenverfolgungen sind heute vor allem aus Afrika, Ozeanien und Lateinamerika bekannt. Die Gründe für die Beschuldigungen von Menschen als angebliche „Hexen“ sind vielfältig. Der Glaube an Hexerei spielt dabei eine Rolle. Armut, Not, Epidemien, soziale Krisen und mangelnde Bildung gelten in vielen Fällen als Auslöser. Motive für die Beschuldigungen sind auch Habgier und Rache, bei denen der Hexenglaube als Vorwand genutzt wird, um Rivalen loszuwerden oder sich persönlich zu bereichern. Julian Geiß