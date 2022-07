Die BAnane- Wochenvorschau

Nordirland. Am 12. Juli (Dienstag) findet in Nordirland der Organmens Day statt. Dieser Tag erinnert an die geschichtsträchtige Schlacht im Jahre 1690 am Ufer Boyne. In dieser Schlacht siegte der protestantische Wilhelm III. von England über den katholischen König Jakob II. aus dem Hause Stuart und konnte die Insel Irland erneut unterwerfen. Genau aus diesem Grund sind der Organmens Day und die damit verbundenen Feierlichkeiten sehr umstritten und bieten reichlich Konfliktpotenzial. Die Schlacht am Ufer Boyne gilt bis heute als entscheidendes Ereignis der nordirischen Geschichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frankreich. Am 14. Juli (Donnerstag) findet der französische Nationalfeiertag (fête nationale) statt. Die Franzosen feiern an diesem Tag die „nationale Versöhnung“. Milizen der Pariser Bezirke hatten am 14. Juli 1789 das Staatsgefängnis von Ludwig XVI. im Osten von Paris gestürmt. Der Nationalfeiertag soll auch an das Föderationsfest im Juli 1790 erinnern, was sich auf den Volksaufstand mit dem Sturm auf die Bastille im Vorjahr bezieht. Die fête nationale wird im ganzen Land mit Militärparaden gefeiert. Die größte Parade findet in Paris auf der Avenue des Champs-Elysees statt.

Türkei. Am 15. Juli (Freitag) wird in der Türkei der Tag der Demokratie und nationalen Einheit begangen. An diesem Tag wird den Opfern des Putschversuches im Jahre 2016 und den Menschen, die sich in dieser Nacht auf den Straßen aufhielten, gedacht. 249 Menschen starben bei dem Putschversuch und 2000 weitere wurden verletzt. Anna-Lena Geiß