Die BAnane- Wochenvorschau

International. Der Christopher Street Day – kurz CSD – ist ein ursprünglicher Gedenktag, der mittlerweile ein Fest- und Demonstrationstag ist. An diesem Tag gehen Menschen auf die Straßen und demonstrieren für die Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. Die Paraden finden meistens in großen Städten an den Wochenenden zwischen Juni und August statt. Der eigentliche CSD ist auf den 28. Juni datiert, den Tag der sogenannte Stonewall-Aufstand in der New Yorker Christopher Street.

Demokratische Republik Kongo. Die Demokratische Republik Kongo feiert am 30. Juni jedes Jahres ihre Unabhängigkeit. Diese erhielt die Republik im Jahr 1960. Bis dahin war der Staat in Zentralafrika unter belgischer Vorherrschaft.

Bulgarien. Seit 1992 feiern die Bulgaren an jeden 1. Juli den July Morning. Hierbei handelt es sich um eine Tradition, die aus der Zeit der Hippies der 70er-Jahre entstandenen ist. Bei dieser Tradition fahren Besucher und Interessierte in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli als Tramper an die Küste des Schwarzen Meers und schauen sich gemeinsam den Sonnenaufgang am Morgen an.

Kanada. In Kanada datiert der 1. Juli einen Nationalfeiertag. Der sogenannte „Canada Day“ erinnert an die „British North America Acts“. Hierbei handelt es sich um Gesetze, die letztendlich der wichtigste Bestandteil der kanadischen Verfassung bilden. Sie wurden 1867 verfasst.

Ruanda. Der ostafrikanische Binnenstaat Ruanda feiert am 1. Juli seine Unabhängigkeit. Diese erhielten sie 1962. Zuvor waren sie unter belgischer Vorherrschaft. Marco Mautry