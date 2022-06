Die BAnane- Wochenvorschau

Argentinien. Am 20. Juni (Montag) findet in Argentinien jährlich der Tag der argentinischen Flagge statt. Dieser Tag wurde am 8. Juni 1938 von dem damaligen Präsident Roberto-Maria Crtiz per Gesetz verabschiedet. Am Tag der Flagge finden in ganz Argentinien Feierlichkeiten statt und in den Schulen wird von den Schülern die Loyalität zur Flagge geschworen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grönland. Am 21. Juni (Dienstag) findet in Grönland der Nationalfeiertag statt. Dieser Tag ist in allen grönländischen Siedlungen ein Volksfest. In vielen Orten stehen gemeinsamer Gesang am Morgen, das Hissen der Flagge und ein Gottesdienst sowie Musik und Tanz auf dem Programm. Der Nationalfeiertag wurde im Jahre 1983 von der damaligen Selbstverwaltung als Tradition eingeführt. Er ist somit eine Ausdrucksform der nationalen Identität, die sich in der Flagge, der Kleidung und der Sprache widerspiegelt.

Deutschland. Ebenfalls am 21. Juni (Dienstag) findet in Deutschland der Tag des Sonnenschutzes unter dem Motto „Sonnenschutz? Sonnenklar!“ statt. Mit dem Aktionstag soll das Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung eines wirksamen Sonnenschutzes geschärft werden. Der Tag setzt sich in erster Linie zum Ziel, über die Verfügung stehender Produkte und der Kennzeichnung der Präparate informativ aufzuklären. Vor allem aber über die richtige Anwendung auf der Haut. Der Tag ist jährlich eine wiederkehrende Aktion von Menschen aus dem Bereich des Gesundheitsschutzes. Anna-Lena Geiß