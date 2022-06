Die BAnane- Wochenvorschau

Papua-Neuguinea. Der flächenmäßig drittgrößte Inselstaat der Welt liegt im Pazifik nördlich von Australien. Am 13. Juni feiert man dort den Geburtstag der Königin Elizabeth II, die nicht nur Königin von Großbritannien, sondern auch Königin von 16 der 53 Länder des Commonwealth, darunter auch Papua-Neuguinea, ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

USA. In den USA wird am 14. Juni der „Flag Day“ (Flaggentag) gefeiert. Dieser Gedenktag, eingeführt 1949 von dem damaligen Präsidenten Harry S. Truman, soll an die offizielle Einführung der amerikanischen Flagge gedenken. Dabei feiert man diese nicht nur an dem Feiertag „Flag Day“, sondern auch in der ganzen Woche, welche „Flag Week“ genannt wird.

Südafrika. Der „Youth Day“ (deutsch: Jugendtag) ist ein südafrikanischer Nationalfeiertag, der am 16. Juni begangen wird. Der Feiertag soll an den Schüleraufstand in Soweto 1976 erinnern, bei dem Tausende afrikanische Schüler gegen die Einführung von Englisch als erste Fremdsprache demonstrierten.

Mehr zum Thema Deutsche Waffenlieferungen Ukraine erhält weniger Raketenwerfer als zunächst geplant Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Traditionsverein Sechs Bewerberinnen - nur eine wird Einhausens Königin Mehr erfahren

Deutschland. Viele Katholiken in Deutschland feiern am 16. Juni Fronleichnam. Dies ist ein hoher Feiertag im katholischen Kirchenjahr, mit dem die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie (Abendmahl) gefeiert wird. Dabei steht besonders die Prozession im Mittelpunkt, bei der das geweihte Brot in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird. Anton Leicht