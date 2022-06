Die BAnane- Wochenvorschau

Deutschland. Am 23. Mai (Montag) wird in Deutschland der Tag des Grundgesetzes begangen. Vor 73 Jahren wurde das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland verkündet und ist in seinen elementarischen Bestandteilen wie zum Beispiel der Sicherung der Grundrechte bis heute gültig. Das GG ist die Verfassung für die Republik Deutschland und wurde am 8. Mai 1949 von dem Parlamentarischen Rat beschlossen und in Anwesenheit von den Alliierten genehmigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bulgarien/Mazedonien. Am 24. Mai (Dienstag) wird in Bulgarien sowie in Mazedonien der Tag der kyrillischen Schrift (Fest der Buchstaben) gefeiert. An diesem Tag wird an die heiligen Brüder Kyrill und Method erinnert. Die Brüder aus Thessaloniki lebten im neunten Jahrhundert und arbeiteten als Missionare im slawischen Raum. Sicher ist, dass sie die Vorform der kyrillischen Schrift, die glagolitische Schrift, erfanden. Das kyrillische Alphabet mit seinem slawischen Ursprung hat sich über Jahrzehnte hinweg von Europa bis Asien verbreitet. Am Fest der Buchstaben werden traditionell am Denkmal der Brüder Kyrill und Method vor der bulgarischen Nationalbibliothek Blumen niedergelegt.

Argentinien. Am 25. Mai (Mittwoch) wird in Argentinien der Tag der Revolution gefeiert. Die Mai Revolution gipfelte in der Errichtung der ersten von der spanischen Krone unabhängig gebildete Regierung. Der argentinische Nationalfeiertag erinnert jährlich an die autonome Regierung, die im Jahre 1810 ihre Arbeit aufnahm. Anna-Lena Geiß

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2