Die BAnane-Jugendredaktion wünscht allen Bergsträßern ein frohes neues Jahr!

Ich starte nicht ganz so optimistisch ins neue Jahr – wie geht Euch das? Es gibt ja nicht unbedingt viele Gründe zur Freude: Wir stecken noch immer (oder wieder) tief in der Corona-Pandemie, das Feiertagsessen belastet uns noch beim Joggen und so wirklich winterlich ist dieser Winter auch nicht. Der übliche Skiurlaub fällt auch schon wieder aus und die Motivation, durch Städte zu bummeln, die nicht so weit entfernt liegen, ist für die letzte Ferienwoche auch keine echte Option. Was bleibt? Ein gemütlicher Jahresstart mit viel Zeit auf der Couch oder am Schreibtisch, nur draußen, wenn es sein muss. Der Vorteil ist, dass die erste Januarwoche Zeit lässt, um auf die Veränderungen im Jahr 2022 zu blicken.

Und da wird die Laune nicht unbedingt besser: Die Post erhöht zum Jahresbeginn ihre Preise um saftige 16,6 Prozent bei Postkarten, die ab jetzt 70 Cent kosten. Der Standardbrief wird um 5 Cent auf 85 Cent erhöht und schmälert damit den Brieffreunde-Spaß ganz gewaltig. Auch für Zugtickets müssen zukünftig ein paar Euro mehr geblecht werden. Außerdem sind sie ab sofort nicht mehr beim Zugpersonal, sondern vor Ort nur am Automaten oder online erhältlich.

Jetzt aber endlich zu den guten Nachrichten, denn nicht alles wird schlecht 2022: Umweltschutz steht zum Beispiel hoch im Kurs. So sind seit 1. Januar Plastiktüten im Supermarkt verboten, das grausame Kükenschreddern wird ebenfalls untersagt und die Pfandpflicht wird ausgeweitet. Außerdem wird die CO2-Bepreisung angezogen, um klimaschädliches Verhalten zu sanktionieren. Und zuallerletzt steigt der Mindestlohn sukzessive an.

Ihr könnt es erkennen: So ganz miesepetrig sollte die Stimmung nicht sein. Startet gemeinsam mit mir in ein glückliches 2022!

Bis neulich. Eure BAte