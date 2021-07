Alles zum Mitnehmen“ steht seit Beginn der Corona-Pandemie praktisch an jeder Straßenecke im gesamten Kreis Bergstraße. Dass sich neben dem Hinweis kaputte Stühle, Lavalampen für Bastler und alte VHS-Kassetten stapeln, ist das eine Problem. Dass offensichtlich 90 Prozent aller Entrümpelnden nicht in der Lage sind, die Groß- und Kleinschreibung zu beherrschen, eine andere. Nutzen wir die Sommerferien also für einen kleinen Deutschkurs. Den allermeisten Schreiberlingen ist klar: Substantive werden großgeschrieben. Verben werden kleingeschrieben. So weit, so gut. Aber wie verhält es sich mit den sogenannten substantivierten Verben? Hierbei wird der Infinitiv eines Verbs wie ein Substantiv verwendet – er wird substantiviert – und bekommt alle Rechte und Pflichten, die ein Nomen auch hat, inklusive der Großschreibung. Am einfachsten zu erkennen sind substantivierte Verben an dem sie begleitenden Artikel. Möglicherweise stehen auch Adjektive vor ihnen oder sie werden mit Präpositionen verknüpft. So wird das Verb „mitnehmen“ im Satz „Alles zum Mitnehmen“ plötzlich großgeschrieben – es ist substantiviert und bringt einen Artikel mit. Das Gleiche gilt für den oft falsch geschriebenen Ausdruck „Alle Speisen auch zum Mitnehmen“. Hier gelten die gleichen Regeln. „Das Schwimmen ist in diesem See verboten“ und „Rauchen ist ungesund“ reihen sich ebenfalls ein. Kennst du einen, kennst du alle. Bei allen Fragen rund um Recht-, Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung, Bedeutungen und Synonymen hilft übrigens der gute alte Duden weiter, auch digital unter www.duden.de. Zum Nachschlagen. Ihr wisst schon. Bis neulich, Eure BAte

