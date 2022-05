Deutsche Bahn: Für neun Euro deutschlandweit Bus und Bahn nutzen

Es soll es tatsächlich geben, das Neun-Euro-Ticket für die Öffentlichen Verkehrsmittel. Mit diesem Ticket kann man in den Monaten Juni, Juli und August jeweils im öffentlichen Nahverkehr sowie dem Regionalverkehr für neun Euro pro Monat in ganz Deutschland fahren.

Ab Juni nutzbar

Nach Plan soll das Ticket ab Juni überall verfügbar und online wie auch an den Ticketautomaten erhältlich sein, so die Deutsche Bahn. Ebenso ist für die Nutzer der Öffentlichen Verkehrsmittel wichtig: Wer schon ein Abonnent von Tickets ist, soll die Differenz automatisch zurückerhalten. Die gleiche Abokarte gilt dann ganz automatisch überall als deutschlandweites Neun-Euro-Ticket.

Dieses zukünftige Ticket ist ein Teil von dem der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspaket für alle Bürger und Bürgerinnen Deutschlands. Denn während des Krieges zwischen Russland und der Ukraine steigen die Benzinpreise und Menschen sollen so die Möglichkeit gegeben werden, auf das Fahren mit dem Auto zu verzichten und billiger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Des Weiteren wird gleichzeitig etwas Positives für unser Klima getan, da so die Autoabgase verringertet werden.

Was die Jugendlichen an der Bergstraße von diesem Ticket halten, hat die BAnane-Jugendredaktion herausgefunden.

Miriam (16): Ich kenne mich in diesem Thema nicht wirklich gut aus, aber trotzdem denke ich, dass dies eine sehr gute Idee ist, die viele Menschen in einem bestimmten Zeitraum entlasten kann. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob dies so viele Menschen nutzen würden. Aber dieses Gesetz ist meiner Meinung nach ein toller Anfang und ein Schritt in die richtige Richtung. Antonia Ehnes

Anna-Lena (19): Für mich persönlich lohnt sich das Neun-Euro-Ticket nicht, da ich einen Behindertenausweis besitze und ich so Bus und Bahn generell kostenfrei nutzen darf. Trotzdem finde ich das Neun-Euro-Ticket, das deutschlandweit im Juni eingeführt wird, eine gute Sache, besonders für Schüler und Pendler, die täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.

Aber auch für Menschen, die eine längere Reise mit Bus und Bahn bestreiten, lohnt sich das Neun-Euro-Ticket in meinen Augen total. Denn für sie besteht die Möglichkeit, mit dem Ticket preisgünstig und bequem quer durch Deutschland zu reisen. Was besonders bei den aktuell hohen Benzinpreisen eine gute Alternative zum Auto ist. Anna-Lena Geiß

Hagen: Ich finde das Neun-Euro-Ticket sehr gut, da es für viele Leute eine große Entlastung ist, für Tickets nicht mehr so viel bezahlen zu müssen, zumal auch die Lebensmittel und Benzin teurer geworden sind. Außerdem ist es auch umweltfreundlich, wenn viele Menschen mit dem ÖPNV fahren und lieber das Auto stehen lassen.

Jedoch denke ich auch, dass große Kosten auf den Staat zukommen werden und eine hohe Auslastung von Bus und Bahn entstehen wird.

Leo: Das Neun-Euro-Ticket ist meiner Meinung nach eine richtig gute Idee, vor allem auch für Jugendliche. Weil ich mit dem Zug sehr oft nach Darmstadt fahre, kann ich so viel Geld sparen. Außerdem spart es ein wenig Zeit, weil mansonst immer zum Ticketautomaten laufen müsste. Leon Wienand