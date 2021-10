Der Winter kommt langsam

Wie ist das passiert? Vor ein paar Tagen war es noch spätsommerlich warm am Tag und lange hell – und plötzlich ist es morgens eisig, nachts hat es Frost und den ganzen Tag über ist es nebelig: Der Winter kommt so langsam an in unseren Breitengraden. Zwar kann es auch im November noch schöne Tage geben, an denen es sich in der Mittagssonne aushalten lässt, aber ab jetzt ist es meistens grau, nass und kalt. Zeit also, die Winterkleider auszupacken, wenn Ihr es noch nicht getan habt, weil Ihr den Sommer verlängern wolltet. Jetzt helfen nur noch Mantel, gefütterte Stiefel, Mütze und Handschuhe, wenn ich zum Beispiel morgens auf den Bus warte oder am Bahnhof stehe – und natürlich ein warmer Kaffee oder Tee im praktischen Thermobecher. Seit Ende September hat sich außerdem jeder Tag um etwa vier Minuten verkürzt. War es seit der Sommersonnenwende im Juni anfangs noch knapp eine Minute pro Tag weniger Tageslicht, haben sich die Tage seitdem immer mehr verkürzt. Seit gestern ist nun auch die Uhr umgestellt und damit eine wertvolle Stunde Tageslicht am Morgen gewonnen. Ihr könnt jetzt von der Zeitumstellung halten, was Ihr wollt, aber im Herbst lohnt es sich wirklich. Wenn ich weiterhin morgens im Dunkeln stehe, werde ich ja gar nicht richtig wach. Wer es also verpasst hat: Stellt auch Eure Armbanduhren um, ab sofort gilt die Winterzeit – und das nicht nur auf den Uhren. Und wer weiß: Vielleicht gibt es ja schon bald den ersten Schnee? Nach dem Corona-Chaos in den vergangenen Monaten würde uns allen ein wenig Normalität beim Wetter sicher guttun. Und was gibt es Schöneres, als morgens aufzuwachen und aus dem Fenster sehend die Welt in Weiß zu sehen? Bis neulich, Eure BAte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1