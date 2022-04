Der Jo-Jo-Effekt in der Quarantäne an der Bergstraße

Vor zwei Wochen noch sah mein Alltag recht strukturiert aus. Geprägt von Training, einem strikten Ernährungsplan und meine Diät hatte vollen Erfolg. Pünktlich zum Diätende infizierte ich mich mit dem Coronavirus und musste in häusliche Isolation. Glücklicherweise hatte ich einen sehr milden, schnupfenähnlichen Verlauf und soweit keine Folgeschäden. Problem war nur: Der Jo-Jo-Effekt in Kombination mit zu viel Freizeit und keinem Sport.

Was ist der Jo-Jo-Effekt? Als Jo-Jo-Effekt bezeichnet man die erneute Gewichtszunahme nach einer Diätphase. Dies ist meist kaum vermeidbar, und oftmals endet es in Fressflashs mit Süßigkeiten und generell mit Produkten, die während der Diät nicht zu sich genommen wurden, da der Körper enormen Hunger auf diese verspürt. Ich habe während meiner Diät knapp acht Kilogramm an Körpergewicht verloren. Durch viel Kraftsport und eine proteinreiche Ernährung handelt es sich bei diesen acht Kilo großteils um Fett.

Sich seinen Tag zu strukturieren hilft, um die Zeit in der Quarantäne sinnvoll zu nutzen und nicht nur Streamingdiensten zu folgen. © Mautry

Doch nach der Diät begannen die Heißhungerattacken nach der langen Phase des Verzichts. Das erhöhte natürlich sofort wieder mein Körpergewicht, weshalb ich mir meine Form, die ich mir über zehn Wochen aufgebaut hatte, in rund einer Woche wieder zunichtemachte. Doch habe ich daraus viel gelernt und viel für meine kommenden Ernährungspläne mitgenommen. Dem Jo-Jo-Effekt versuche ich durch eine abwechslungsreichere Ernährung zukünftig zu entgehen.

Trotz des letztendlichen Misserfolges in Sachen Gewicht muss ich sagen, dass mir die Zeit so viel gezeigt hat. Sportlich, organisatorisch, aber vor allem auch in Sachen Disziplin und Ehrgeiz.

Langeweile und Ernährung

Das Problem an der Quarantäne: Man darf nicht raus. So bestand mein gesamter Tag aus Social-Media, Netflix, YouTube und Podcasts. Ab und zu legte ich mich auch in die Sonne und las ein Buch. Doch war die enorme freie Zeit, die ich nun hatte, wohl einer der Hauptgründe für einen derartigen Jo-Jo-Effekt. Während der Diät versucht man sich so gut es geht, den Tag über zu beschäftigen, um nicht an den Hunger beziehungsweise an seine nächste Mahlzeit zu denken. Nach der Diät wäre dies wohl auch mehr als hilfreich gewesen, was allerdings durch die begrenzten Möglichkeiten schwer umzusetzen war.

Was mir schon auch durch den ersten großen Lockdown im März 2020 geholfen hat, war, eine Struktur in meinen Tag zu bringen. So plante ich jeden Tag schon am Abend zuvor und nahm mir jeden Tag gewisse Dinge vor. Ich begann die Nachrichten beispielsweise regelmäßiger zu verfolgen, um mich auf dem Laufenden zu halten, begann wieder zu lesen und neue Ernährungspläne für meine nächste, ausgewogenere Diät zu erstellen. An dieser Liste hangelte ich mich dann jeden Tag entlang, um zum Abend hin immerhin etwas Produktivität in meinen Tag gebracht zu haben. Auch versuchte ich meinen Schlafrhythmus weiterhin gut unter Kontrolle zu haben. Ich stand jeden Morgen zur gleichen Zeit auf und versuchte nicht bis spät in die Nacht wach zu bleiben. Letzteres klappte leider nicht immer ganz wie gewünscht.

Familienleben mit Corona

Ich lebe mit meinen Eltern in einem Haus, weshalb ich natürlich vermeiden wollte, sie zu sehen, um sie nicht anzustecken. So verließ ich mein Zimmer nur, um ins Bad zu gehen oder mir mein Essen abzuholen beziehungsweise schnell zuzubereiten. Hierbei trug ich stets eine FFP2-Maske und sorgte dafür, dass meine Eltern sich nicht im selben Raum wie ich befanden.

Auch desinfizierte ich mir jedes Mal meine Hände, bevor ich mein Zimmer verließ und ich desinfizierte ebenfalls die Arbeitsflächen in der Küche oder Griffe von Türen, sobald ich den Raum verließ, um das Risiko für meine Eltern möglichst gering zu halten. Damit hatte ich auch Erfolg, und weder meine Mutter noch mein Vater steckten sich bei mir an. Marco Mautry