Der Corona-Blues hat Jugendliche an der Bergstraße gepackt: "Mehr grübeln und weniger lachen"

Die Corona-Pandemie, jeder erlebt sie anders, vielen wird geholfen, doch immer noch nicht allen. Jugendliche zum Beispiel, über vieles wird geredet, doch was die Pandemie aus Jugendlichen gemacht hat, wird einfach vergessen, als unwichtig und unbedeutend abgetan. Vielleicht gibt es keine richtigen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema, aber wenn man sich einfach einmal umsieht und auf die Jugend eingeht und nachfragt, wird man erschreckende Dinge erfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ich selber sehe, was die ganzen Einschränkungen mit uns gemacht haben: Man fühlt sich alleine, zurückgelassen, nicht gehört und erfährt kaum Unterstützung. Viele meiner Freunde haben durch dieses Gefühl des Alleinseins Panikattacken bekommen, lagen nur noch in ihrem Bett, hatten Depressionen und mussten mitanhören, wie sich die Eltern so lange stritten, bis eine Scheidung die einzige Lösung war. Die anderen haben einfach das Gefühl, als hätten sie die vergangenen zwei Jahre nicht gelebt, viele erzählen darüber, dass sie keine Erinnerungen haben und sich die letzten Monate nicht wirklich glücklich gefühlt haben.

Konflikte nehmen zu

Als ich das erste Mal wieder in der Schule gewesen bin, war das Erste, was mir auffiel, wie dünn einige geworden waren – es sah, ehrlich gesagt, nicht mehr gesund aus. Und dann gab es noch die, die früher sehr viel gelächelt haben und mittlerweile kaum mehr lachen, sondern nur noch vor sich hin grübeln. Ebenfalls sind die Konflikte mit den Eltern oder auch Geschwistern angestiegen, man hat seine typische Routine verloren, hat keine sozialen Kontakte, einen erhöhten Medien- Konsum und kaum Erfolgserlebnisse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das alles lässt ein sehr komisches Gefühl zurück, mit dem viele Jugendliche nicht klarkommen und Hilfe brauchen, diese aber aus den verschiedensten Gründen nicht erfahren. Antonia Ehnes