Den individuellen Lernstil für Prüfungen finden

Im April und Mai wird in Hessen wieder das schriftliche Abitur geschrieben. Bis dahin ist noch etwas Zeit, aber viele Schüler und Schülerinnen sind bereits am Lernen. Doch auf was sollte man dabei achten, und gibt es bestimmte Tipps, die man nutzen kann?

Eine große Auswahl an Tipps findet man im Internet, doch im Endeffekt lernt jeder meist auf eine individuelle Art und Weise. Dennoch gibt die BAnane-Jugendredaktion einige Tipps, die das Lernen erleichtern können und hilfreich erscheinen.

Einer der wichtigsten Ansätze ist ein genauer Lernplan. Dieser kann gerne so detailliert sein wie möglich. Am besten macht man sich einen Monats- oder Wochenplan.

In diesen trägt man für jeden Tag ein, von wann bis wann man lernen möchte und was man lernt. Wichtig ist dabei, dass man ebenso darauf achtet, genügend und ausreichend Pausen einzuplanen und vielleicht auch einen oder zwei Tage in der Woche gar nicht zu lernen.

Zudem ist ein guter Hinweis, dass man an einem Tag für mehrere Fächer lernt, so dass man in das Lernen Abwechslung hineinbekommt.

Es ist ausreichend, wenn man an einem Tag vier bis fünf Stunden lernt. Dies ist natürlich auch immer personenabhängig, doch wenn man mehr lernt, verliert man schnell die Kontrolle und vergisst viel, weil man so viel Stoff auf einmal anschaut.

Des Weiteren sollte man darauf achten, dass man am Ende des Lernens, kurz bevor die Prüfungen anstehen, einen Puffer haben sollte. Eine Woche oder ein paar Tage reichen dabei aus, in denen man Gelerntes nochmals festigt oder im Notfall noch etwas ergänzen kann. Ein Ausgleich neben dem Lernen ist mindestens genauso wichtig. Ob durch ein Hobby oder eine andere Art der Entspannung, ein Ausgleich ist immer notwendig. Hauptsache, man beschäftigt sich für eine gewisse Zeit mit anderen Themen und nicht mit den Abiturprüfungen.

Hilfreich können hierbei auch bestimmte Atemtechniken sein oder Yoga. Bestimmte Literatur kann einem beim Lernen auch immer helfen. Ob es ein schönes Buch zum Entspannen ist oder ein Buch, mit dem man lernen kann. Die Stark-Bücher sind bekannt für ihre Vorbereitung auf das Abitur.

Diese Bücher beinhalten viele alte Abiklausuren aus den vergangenen Jahren mit den passenden Lösungen. Jedes Jahr kommt eine neue Ausgabe heraus, damit die Übungen immer auf dem neuesten Stand sind. Diese Bücher sind auch wirklich sehr empfehlenswert, zumal sie sogar noch einmal die genauen Abiturerlasse des jeweiligen Bundeslandes beinhalten.

Abschließend lässt sich sagen, dass eine gute und strukturierte Vorbereitung auf die Prüfungen das A und O ist. Mit einem genauen Plan und dennoch ausreichend Abwechslung ist das Abitur sehr viel einfacher zu schaffen. Svenja Thomas (Bild: Thomas)