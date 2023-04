Das Rätsel aus der anderen Dimension

Im März erschien ein neues Spiel im EXIT-Universum des Kosmos Verlags: „EXIT – Das Buch: Das Portal ins Nichts“. Das Autoren-Team besteht aus alten Bekannten der EXIT-Reihe: Jens Baumeister, Markus Brand und Inka Brand. Das erste Mal gibt es „EXIT – Das Buch“ als Graphic Novel, illustriert wurde es von Hanna Wenzel.

Was ist EXIT überhaupt?

Die EXIT-Spiele erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. In handlichen Boxen sind sie erfolgreich bei einem Publikum jeden Alters. Das Ziel der Spiele: Löse einen Fall, knoble an spannenden Rätseln und entkomme aus dem Escape Room für zu Hause. Die EXIT-Spiele umfassen die klassischen Spieleboxen, Puzzle, Bücher – und seit Neustem die Graphic Novel „Das Portal ins Nichts“.

In der Geschichte geht es um die vier Freunde Leon, Anna, Niklas und Michelle, die bei einer gemeinsamen Autotour eine Panne haben und auf der Suche nach einem Telefon auf einen verlassenen Campingplatz stoßen. Dort treffen sie die Platzwartin, die im Keller ihres Hauses ein großes Geheimnis verbirgt. Eine rasante Geschichte, die die Figuren und die Leserschaft in eine andere Dimension abtauchen lässt – aber nicht ohne Hindernisse. Auf dem Weg durchs Buch müssen viele Rätsel gelöst werden.

Es gibt nichts, was es nicht gibt

Jedes Rätsel ist mit anderen Herausforderungen verbunden. Es kann sein, dass eine Seite aus dem Buch geschnitten werden muss, Fingerfertigkeit gefragt ist oder fleißig gefaltet werden soll. „EXIT – Das Buch“ ist nichts für Leute, die Büchern „keine Seite krümmen“ können – denn manchmal ist es notwendig, um in der Geschichte weiterzukommen. Wird ein Rätsel gar nicht oder falsch gelöst, erfährt keiner, wie die Geschichte weiter geht. Aber keine Sorge – für Tipps wird gesorgt.

„EXIT – Das Buch: Das Portal ins Nichts“ ist geeignet für alle Rätsel-Fans, die sich auch gerne mal allein auf Spurensuche begeben und nicht davor zurückschrecken, alles zu tun, was nötig ist, um den Code für die nächste Seite herauszufinden.

Cara Metzner