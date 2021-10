Das Geheimnis kunterbunter Donuts

Royal Donuts gibt es inzwischen auch in Bensheim. Seit 2018 existiert die Kette, die von Enes Seker ins Leben gerufen wurde. Wie die bunten Kreationen hergestellt werden hat sich die BAnane genauer angeschaut.

Normalerweise gibt es die Kette eher in großen Städten. Deswegen hat die BAnane Jugendliche in der Innenstadt befragt, wie sie es finden, dass auch in Bensheim eine Filiale geöffnet hat, in der die Donuts gibt.

Elias: Ich finde sehr gut, dass das Geschäft in Bensheim aufgemacht hat, da Geschäfte wie diese die Innenstadt auch für Jugendliche attraktiver machen und so mehr belebt wird. Außerdem sind Donuts sehr beliebt, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen.

Mara, Lara-Laeticia, Leonie und Amelie: Wir finden, dass der Laden an der richtigen Stelle ist, denn sonst gibt es Filialen nur in größeren Städten wie zum Beispiel Mannheim oder Frankfurt.

Zudem ist es etwas Ausgefallenes, Donuts in so vielen verschiedenen Variationen zu sehen, da man sonst meist die „gewöhnlichen“ kennt, zum Beispiel mit Schokoladenguss.

Heute gibt es 198 Filialen von Royal Donuts, auch im Ausland. Von anfangs 30 verschiedenen Sorten gibt es heute über 179 verschiedene Variationen. Vom „Classic Donut“ über die „Royal Bombs“ bis zu den „Caramel Cool Flash Ball“ – zum Beispiel Karamell-Sahnefüllung, Vollmilchschokoladenfüllung, Haselnuss-Maxiking-Topping und Karamell-Vollmilchschokoldensoße – ist alles dabei. Auch Torten für Hochzeiten oder Geburtstage gibt es, die aus 20 Donuts bestehen. Wenn man in den Laden in Bensheim kommt, bekommt man einen recht bunten Eindruck. An verschiedenen Tafeln kann man lesen, welche Variationen es gerade in der Vitrine gibt. Ziemlich cool finde ich, dass man wenn mal eine Variation nicht aufzufinden ist, nachfragen kann. Dann kann man sie meist trotzdem bekommen. Am Wochenende ist meist mehr los als unter der Woche. An bestimmten Feiertagen wie Weihnachten soll es außerdem Besonderheiten geben, wie der Laden auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben hat.

Man nimmt den Rohling, also den „nackten“ Donut, dann wird die flüssige Sauce rübergegossen und anschließend, wenn die Sauce noch nicht getrocknet ist, wird das sogenannte Topping darauf gelegt. Oft sind es auch gleich mehrere Leckereien, die auf der Glasur landen.

Darunter zum Beispiel verschiedene Kekse, frische Früchte wie Himbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren, Schokoriegel, Pralinen und vieles mehr. All diese Zutaten kleben dann fest, wenn die Sauce abgekühlt ist. So sitzen sie auf dem Gebäck drauf, ohne beim Reinbeißen verloren zu gehen. Leon Wienand

