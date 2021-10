Am 4. Oktober habe ich mir mein erstes Tattoo bei „Mein Tattoo Bensheim“ stechen lassen.

Ich war ziemlich aufgeregt, da es mein erstes Tattoo sein würde und es zudem an einer zu Beginn sehr schmerzhaften Stelle ist, an den Rippen. Ich wusste jedoch, was auf mich zukommen wird, hatte aber dennoch Angst vor dem Schmerz, da man nicht weiß, wie sich dieser anfühlen wird.

Alles ...