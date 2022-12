Daheim statt in der Uni lernen, um Energie zu sparen?

Diesen Winter kommt es zu großen Einschnitten im Leben vieler Menschen. Beim Stromverbrauch soll gespart und auch das Heizen soll reduziert werden. Was den Stromverbrauch und das Heizen angeht sowie auch in anderen Lebensbereichen, müssen viele Leute zurückstecken. Zusammen hängt das unter anderem mit einer möglichen Gasknappheit im Kontext des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Aber nicht nur Privathaushalte sollen sich einschränken. Neben Verwaltungsgebäuden und Schulen sind auch Universitäten betroffen – beispielsweise in Darmstadt, Mainz und Mannheim. Im Zuge dessen wurde an manchen Unis über mögliche Schließungen gesprochen, um Energie einsparen zu können. Die BAnane streitet über die Vor- und Nachteile einer solchen Maßnahme. Cara Metzner

