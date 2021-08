Zum Wahlprogramm: In ihrem Parteiprogramm spricht die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) von einer „digitalen Transformationsoffensive“. Für die Umsetzung will die Partei ein Bundesministerium schaffen, nämlich das „Ministerium für digitale Innovationen und Transformation“. Dieses soll Projekte wie die Corona-App umsetzten und dadurch die „Modernisierung des Staates“ vorantreiben.Auch will die CDU dafür sorgen, dass Kindern und Jugendlichen, die durch die Pandemie einen Nachteil erlangt haben, geholfen wird. Dabei sollen eine Milliarde Euro für die Förderung von Nachhilfe zur Verfügung stehen, eine weitere Milliarde Euro für die Bewältigung der psychischen Folgen der Pandemie. Beate Sturm

