Cartoons als Zeichen der Zeit

Til Mette, der mit vollständigem Namen eigentlich Gotthard Tilmann Mette heißt, ist ein bekannter deutscher Cartoonist. 1956 in Bielefeld geboren, erschienen seine Zeichnungen bereits in den 80er Jahren in der „Süddeutschen Zeitung“ und der „Frankfurter Rundschau“.

Mittlerweile hat Til Mette zahlreiche eigene Bücher herausgebracht, zahlreiche Preise gewonnen und zeichnet bereits seit 1996 exklusiv für das Wochenmagazin „Stern“. Einige seiner Karikaturen, in denen sich Mette meist aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen widmet, sind bereits seit Juni im „Museum in der Anstalt“ in Hähnlein zu sehen.

Zwischen Ironie und Realität

Bei meinem Besuch am vergangenen Wochenende war ich von der Vielzahl der in den Zeichnungen angesprochenen Themen überrascht. In Form einer kleinen Galerie sind die Karikaturen ausgestellt und laden Besucher zu einem Rundgang zwischen Ironie, Sarkasmus und bitterer Realität, die jedem von Til Mette’s Cartoons zugrunde liegt, ein.

Meiner Meinung nach handelt es sich aber gerade deshalb um eine sehr gelungene und empfehlenswerte Ausstellung, die die diversen Herausforderungen unserer Zeit thematisiert und gleichzeitig gekonnt auf die Schippe nimmt.# Interessierte Besucher können die Cartoon-Sonderausstellung von Till Mette noch bis zum 2. Oktober im „Museum in der Anstalt“ in der Gernsheimer Straße 36 in Hähnlein besuchen.

Neben der Til Mette Ausstellung gibt es dort noch viel Interessantes zu entdecken, wie zum Beispiel einen alten Kaufmannsladen, eine Schuhmacherwerkstatt und einiges mehr. Geöffnet ist das Museum jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei, jedoch freut sich der Museumsverein über eine kleine Spende. Mia Eck