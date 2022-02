Buchtipp: "Wer ist Edward Moon?"

Das Buch „Wer ist Edward Moon?“ von Sarah Crossan thematisiert die Todesstrafe in den USA und ein kompliziertes Familienverhältnis. Joe, der in diesem Familienverhältnis – den Vater früh verloren, eine alkoholabhängige Mutter sowie eine Tante, die versucht die Familie über Wasser zu halten – aufgewachsen ist, verliert den einzigen Menschen auf den er sich verlassen konnte, seinen großen Bruder Edward, auch Ed genannt, da dieser eines Tages wegfährt und nicht mehr zurückkehrt. Eine Woche später erhält die Familie die Nachricht, dass Ed einen Polizisten umgebracht haben soll. Nun, zehn Jahre später, als Joe, der arbeitslos ist, einen Brief von Edward bekommt, in welchem er seinen kleinen Bruder über das Hinrichtungsdatum aufklärt, beschließt Joe Edward in den letzten Wochen seines Lebens zu begleiten. Sein Ziel ist es, die Wahrheit von Ed zu erfahren, da dieser immer auf seiner Unschuld bestanden hat und um mit den Ereignissen abzuschließen. Er stellt sich auf dem Weg nach Texas die ganze Zeit die Frage, wer ist Edward Moon? Denn die Person, die er eins kannte, erwartet er nicht hinter der Plexiglasscheibe, und auch das er sich auf dieser Reise verliebt, entspricht nicht seinen Erwartungen. Dieses Buch beschreibt die Beziehung zwischen Freunden, Liebenden und Familie sowie ein ungerechtes, geradezu willkürliches Justizsystem, dass es nicht schafft, einem Mann die Hoffnung auf Fairness und Gerechtigkeit zu nehmen. Ich finde, dass Sarah Crossan es wirklich gut hinbekommt, die Leser auf die Reise von Joe mitzunehmen. Die Geschichte weckt Emotionen, auch wenn sie hoch deprimierend ist, da der Tod von Ed schon von Anfang an feststeht und trotzdem hat die Autorin es geschafft, dass man als Leser, wie Joe, die Hoffnung nicht aufgibt und bringt einen dazu, über das Leben, das Gewissen und den Tod nachzudenken. Antonia Ehnes

