Buch-Tipp: „Über die Berge und über das Meer“

„Über die Berge und über das Meer“ ist ein Jugendroman von Dirk Reinhardt und handelt von einer Freundschaft zwischen der 14-jährigen Soraya und dem Nomaden Tarek, die beide in Afghanistan leben. Jedes Jahr in den ersten Tagen des Frühlings wartet sie auf das Ankommen der Nomaden, mit welchen Tarek ebenfalls kommt und ihr verschiedene wundervolle Geschichten erzählt. In Sorayas Kultur ist es üblich, einen Sohn zu haben, so dass ihre Eltern sie als siebte Tochter zum Jungen erklärt haben. Im Alter der Pubertät ist dies jedoch nicht mehr wirklich zu bestätigen und ihr Vater möchte sie wie ihre Schwestern verheiraten, so dass sie sich zu einem Mädchen zurückverwandeln soll. Als die Familie von den Taliban überfallen wird, wird Soraya zu Freunden in die Türkei geschickt. Gleichzeitig wird Tarek, der ein Talent für das Spurenlesen hat, von den Taliban beobachtet und flieht letztendlich auf den Wunsch seines Vaters in den Westen. Die Freunde machen sich also getrennt voneinander auf den Weg in den Westen, ohne das Schicksal des jeweils anderen zu kennen. Auf dem Weg erwarten sie verschieden Gefahren wie Schleuser, Banditen oder auch Polizisten. Doch zum Glück bekommen sie auf ihrer Reise über die Berge und das Meer Hilfe von Fremden und kämpfen so nicht alleine um das Überleben. Und ohne davon zu wissen, dass sich der Andere ganz in der Nähe befindet, versuchen sie, ihr Ziel zu erreichen und hoffen, sich wiederzusehen. Ich finde das Buch sehr gut geschrieben und sehr spannend. Mit den Figuren kann man sich selber ebenfalls vergleichen, und es gibt einige Stellen, die die Probleme unsere Gesellschaft wie Armut, Unterdrückung und auch Gewalt gegenüber Frauen aufzeigen und zum Nachdenken anregen. Antonia Ehnes

