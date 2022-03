Buch-Tipp: „Saeculum“

Der Thriller „Saeculum“ von Ursula Poznanski wurde zwar bereits 2011 veröffentlicht, jedoch ist er meiner Meinung nach immer wieder aufs Neue sehr lesenswert. Bei dem Wort Thriller schreckt der eine oder andere vielleicht im ersten Moment zurück, da das Genre nun mal nicht für jeden das Richtige ist. Aber vielleicht schafft es die folgende Beschreibung, selbst das Interesse der Menschen zu wecken, die normalerweise keine Thriller lesen. Der 20-jährige Medizinstudent Sebastian hatte eigentlich ein ganz normales Studium geplant. Als seine neue Freundin Sandra ihm jedoch von ihrem außergewöhnlichen Hobby erzählt, weckt dieses Sebastians Interesse. Denn Sandra ist Mitglied in einer Live-Rollenspiel-Gruppe. Das heißt, sie und die anderen Mitglieder suchen sich regelmäßig ein Thema beziehungsweise eine Zeitperiode aus, welche sie nachspielen wollen. Und ihr nächstes Projekt soll ein mehrtägiges mittelalterliches Lager werden. Sie werden die Tage über genauso leben wie im Mittelalter. Ohne Elektronik und nur mit den Mitteln, die die damalige Zeit zu bieten hatte. Sebastian ist begeistert von dem Projekt und schließt sich der Gruppe in ihrem Vorhaben an. Aus dem harmlosen Rollenspiel wird jedoch schnell Ernst, denn der Wald, in welchem sie ihr Lager aufschlagen, soll angeblich verflucht sein. Verbunden mit mysteriösen Zwischenfällen und verschollenen Personen wird allen Beteiligten klar, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Meiner Meinung nach ist das Buch selbst für die Menschen das Richtige, die normalerweise keine Thriller lesen. Denn die Handlung nimmt weniger einen gruseligen Faktor an, sondern ist viel mehr unglaublich spannend und mysteriös. Als Leser fiebert man so von Anfang an mit und wundert sich zusammen mit den Charakteren über die überraschenden Ereignisse. Zusätzlich ist das Ende sehr unerwartet und lässt den Leser mit offenem Mund zurück. Beate Sturm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1