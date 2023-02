Berufliche Zukunft im MINT-Bereich

Informieren kann man sich unter anderem hier:

Auf dem Azubi-Portal https://ausbildung-bergstrasse.de/ gibt es unter anderem Azubi-Videos, Informationen zu Ausbildungsbetrieben und Tipps für die Bewerbung.

Ausbildungs- und Studieninfotag an der Heinrich Metzendorf Schule in Bensheim am 29. März https://ausbildung-bergstrasse.de/infotag-bergstrasse/

IHK-Ausbildungsmesse „azubi- & studientage“ am 10. (9 bis 15 Uhr) und 11. März (10 bis 15 Uhr) in Wiesbaden. Weitere Infos unter www.ihk.de/wiesbaden/bildung/berufsorientierung/ausbildungsmesse-1253424

Nacht der Ausbildung am 10. März, 17 bis 22 Uhr, in Darmstadt. Weitere Infos unter www.nachtderausbildung-darmstadt.de

Einstieg Frankfurt – Die Berufswahlmesse findet am 5. (9 bis 14 Uhr) und 6. Mai (10 bis 16 Uhr) in Frankfurt statt. Weitere Infos unter www.einstieg.com/messen/frankfurt.html

HOBIT (Hochschul- und berufsorientierungstage), findet jedes Jahr am Anfang des Jahres in Darmstadt oder online statt. Der Termin im kommenden Jahr lässt sich der Homepage unter www.hobit.de entnehmen.

Berufswahltest der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/welche-berufe-passen

Berufstest AUBI Plus unter www.aubi-plus.de/berufscheck/ Antonia Ehnes