Bergsträßer Jugendliche über höhere Spritpreise: "Eine finanzielle Herausforderung"

An den immer steigenden Benzinpreisen gibt es aus meiner Sicht nichts Positives für den einzelnen Menschen, dennoch lassen sich ein paar Aspekte aus dieser Krise ziehen, die sich auch positiv auf die Umwelt auswirken könnte. Wenn die Preise so hoch sind, dass einige Menschen diese nicht mehr ohne nachzudenken bezahlen können, könnte es dazu führen, dass die Betroffenen verstärkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrädern fahren, was einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt und die Klimaprobleme hätte.

Außerdem müssen die Menschen sich mehr bewegen, treiben durch das Fahrradfahren Sport, was gut für die Gesundheit ist und späteren Erkrankungen vorbeugen könnte.

Neben der positiven Auswirkung auf den ökologischen Fußabdruck jedes Einzelnen könnte die steigende Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel eine bessere Infrastruktur von diesen verlangen, so dass in Dörfern oder in kleinen Städten die Züge und Busse des öfteren fahren, so dass die Bewohner nicht mehr von Autos und Co. abhängig sein müssen. So kann sich der Abgasausstoß durch den Verzicht auf private Verkehrsmittel verringern.

Damit würde sich die Abhängigkeit der Menschen von Auto, Motorrad oder Roller verringern, ebenso wie die Probleme durch die steigenden Benzinpreise – zumindest für Privatpersonen in der Fortbewegung im Alltag. Antonia Ehnes