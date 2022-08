Bergsträßer Bienen für die Überwinterung vorbereiten

Mittlerweile begleitet die BA-nane Jugendredaktion schon ein halbes Jahr die beiden Imker Martin Weyrauch und Hannelore Rexroth vom Bensheimer Bienenzuchtverein bei ihrer Arbeit an ihren Bienenvölkern. Was wir bis jetzt alles gelernt haben, und welche Aufgaben im Jahresverlauf bei den Bienen anfallen, erfahrt ihr in der heutigen BA-nane-Ausgabe bei einem kleinen Rückblick.

März: Im März stand unser erster Besuch bei unseren Imkerpaten Martin und Hannelore an. Wir halfen ihnen bei der Frühjahrsdurchsicht und wogen die Völker, um herauszufinden wie schwer diese sind. Außerdem unternahmen wir viele Beobachtungen, wie es den Bienen im Allgemeinzustand geht.

April: Wenn im Frühjahr die Temperaturen das erste Mal über 12 Grad steigen und die Sonne auf die Bienenvölker scheint, kann man beobachten, wie die Bienen zu ihrem „Reinigungsflug“ ansetzen. Dies hat den einfachen Grund: Die Bienen müssen nach dem monatelangen „eingesperrt sein“ in der Beute dringend aufs Klo. Hier kann man auch sehen, das Volk hat den Winter überlebt und bereitet sich auf ein weiteres Jahr vor.

Mai/Juni: In den Monaten Mai und Juni blühen neben dem goldgelben Raps auch Obstbäume wie Kirsche und Apfel. In dieser Zeit erreicht die Entwicklung des Bienenvolkes ihre Blütezeit. Die Suche nach Trachtquellen läuft und das Bienenvolk wächst und wird stärker. Viele neue Arbeiterinnen und Drohnen schlüpfen. Das Volk hat sich in dieser Zeit stark vermehrt – nun beginnt auch die Schwarmzeit, so dass es langsam zu eng im Bienenstock wird. Das hat zu Folge, dass der Bienenstaat sich teilt, indem die alte Königin mit einem Teil ihres Volkes ausschwärmt und sich einen neuen Standort für den Bienenstock sucht. Eine neue Königin wächst heran.

Juli: Im Juli lässt die Aufwärtsentwicklung der Bienenvölker nach und das Bienenjahr neigt sich langsam dem Ende zu. Das Schwärmen ist mit der Sommersonnenwende am 21. Juli vorbei. Die Paarungslust der Jungköniginnen nimmt merklich ab, weil die Nächte wieder länger werden. Jetzt bereits wachsen fast keine Drohnen mehr heran oder werden aus dem Nest verscheucht- Drohnen überwintern nicht.

August: Anfang August beginnt die die sogenannte „Einfütterung“ von den Bienen für kommenden Winter. Futtereinrichtungen werden bereitgestellt und Futtermittel in Form von Sirup sollte gekauft werden. Die Wirtschaftsvölker von Martin Weyrauch und Hannelore Rexroth bekommen bis September 18 Kilo Flüssigfutter, das die Bienen in die Waben eintragen. Dies reicht dann bis zum Frühjahr.

Wir, die Mitarbeiter der BAnane-Jugendredaktion, haben den Umgang mit dem Nutztier Biene gelernt. Wir wissen jetzt, wichtig das Insekt für Natur und Mensch ist und, dass die Menschheit ohne Bienen gar nicht lebensfähig wäre.

Eine neue Königin

In den letzten Wochen wurden die Bienen auf die Überwinterung vorbereitet, wir haben eine neue Königin zu einem Volk hinzugesetzt, gefüttert und die Varroabehandlung durchgeführt.

Königin: Manchmal kommt es zu der Situation, dass ein Volk eine neue Königin braucht. Martin Weyrauch und Hannelore Rexroth wollten zuerst erreichen, dass das Volk zum Liefertermin der Königin brutfrei ist, sodass die neue Königin vom Volk gut akzeptiert wird. Deshalb wurde die „alte“ Königin circa drei Wochen vor der Lieferung gekäfigt, sodass die Bienen ihre Königin noch versorgen konnten, sie aber keine Brut mehr legen konnte. Die neue Königin wurde in einem kleinen Zusetzkäfig mit ein paar Bienen geliefert. Schon auf der Reise fressen die Bienen und die Königin vom Futterteig, sobald der Käfig in das Volk gesetzt wird Fressen die einen Bienen von der einen Seite und die anderen von der anderen Seite. So kann die Königin nach einigen Tagen freikommen und fängt an Brut zu legen. Die alte Königin wurde von Martin und Hannelore in einen Ableger gegeben.

Varroabehandlung: Zur Vorbereitung der Überwinterung gehört neben dem zu Füttern auch die Varroabehandlung. Die Vorroamilbe ist ein Feind der Biene. Die Milbe schädigt schon die Larve und so schlüpft die Biene als Folge zu klein oder mit viel zu kleinen Flügeln. Um die Biene gegen sie zu schützen, benutzt der Imker zulässige organische Säuren, wie die Ameisensäure, Milchsäure und Oxalsäure. Die Milchsäure und die Oxalsäure werden gesprüht. Die Ameisensäurepads verdampfen. Für die Behandlung mit den Varroamitteln müssen Sicherheitsregeln eingehalten werden, wie FFP2-Maske und Schutzbrille und auch Handschuhe müssen getragen werden, denn Oxalsäure zum Beispiel kann schlimme Schäden an Haut und Schleimhäuten in Rachen und Lunge verursachen. Den Bienen schaden die Mittel bei korrekter Verwendung gemäß Zulassung und Verwendungsanleitung jedoch nicht.

Letzte Honigernte in diesem Jahr

Direkt nach dem Abschleudern des Honigs – und damit der letzten Honigernte für dieses Jahr – wurden die Bienen mithilfe von Futtertrögen oder Futterzargen gefüttert. Beides sind hierbei gute Hilfsmittel, um beim Nachfüllen des Futters nicht mit den Bienen in Berührung zu kommen.

Dabei wurden jeweils fünf Liter Zuckerwasser, die zuvor in einem Eimer abgemessen wurden, in die Futterzargen abgefüllt. Die Bag-In Futterboxen mit 28 Kilo Flüssigfutter sind am Anfang recht schwer. Doch je leerer sie werden, desto leichter werden sie mit der Zeit. Alle Wirtschaftsvölker bekommen bis September rund 18 bis 20 Kilo Flüssigfutter, dass die Bienen in die Waben eintragen, sodass dies bis ins Frühjahr reichen wird. Antonia Ehres, Anna-Lena Geiß & Lena Marie Holtmann