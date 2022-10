BeReal: eine App im Trend

BeReal ist eine neue App. Sie soll aber anders als die Apps bekannter Online-Plattformen wie beispielsweise Instagram sein, welche wegen inszenierter Bilder in der Kritik steht. Diese App soll die Wirklichkeit zeigen und dazu gehören auch unschöne Bilder, die nicht inszeniert sind. Doch wie funktioniert BeReal? Ganz einfach: Die Nutzer werden täglich zu wechselnden Zeiten dazu aufgefordert, ein BeReal zu posten.

Dafür bekommt man eine Mitteilung auf das bestimmte Endgerät und hat dann zwei Minuten Zeit, ein Foto zu schießen. Dabei lösen die Rück- und Frontkamera gleichzeitig aus. Nur wer der Aufforderung nachkommt, kann die anderen Beiträge von seinen Kontakten in der App sehen. Außerdem wird es angezeigt, wenn das BeReal zu spät aufgenommen wurde.

Zudem kann man auf andere Beiträge reagieren, indem man ein Blitzfoto als Reaktion postet. Dies alles ungestellt und natürlich. Den Machern der App, zwei Franzosen, war ebenso wichtig, dass diese App keine Filter nutzt, was zur Natürlichkeit beitragen soll.

Generation Z

BeReal gibt es schon seit 2020, ist jedoch jetzt erst richtig bekannt geworden. Vor allem durch TikTok. Genutzt wird sie hauptsächlich von der Generation Z, also von denjenigen, die plus/minus zwischen 1997 bis 2012 geboren sind und dadurch auch mit dem Smartphone aufgewachsen sind. BeReal kommt sehr gut bei Jugendlichen an, weil die App in Zeiten der Inszenierung das Gegenteil zeigen möchte – die Realität. Damit wird genau der Nerv dieser Generation getroffen. Follower gibt es bei dieser App auch nicht, so dass sie eher Privatpersonen nutzen.

Auch an der Bergstraße nutzen immer mehr Jugendliche BeReal. Die BAnane-Jugendredaktion hat sie deswegen zum Thema gemacht und in einer Umfrage Jugendliche befragt, ob und wie sie diese App finden und warum sie sie nutzen. Svenja Thomas