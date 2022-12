Beim HOP-Landesjugendkongress mittendrin

Junge Menschen interessieren sich nicht für Politik? Diesen Satz hört man immer noch sehr häufig – trotz Fridays for Future und Co.

Eine Veranstaltung in der vergangenen Woche hat deutlich das Gegenteil gezeigt: der HOP-Landesjugendkongress in Wiesbaden. HOP steht für „Hands on Participation“. Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren konnten sich dafür anmelden. Die 120 Teilnehmer haben sich an drei Tagen getroffen, um über über politische Themen zu diskutieren.

Alle konnten online Themen einreichen, über die sie sprechen wollten. Das HOP-Team hat daraus Themengruppen gebildet, und so konnte sich jeder am Ende mit zwei Themen in einzelnen Sessions näher beschäftigen. Der Nachmittag war gefüllt mit den ersten Themen-Sessions. Gruppen von fünf bis 20 Jugendlichen fanden sich unter anderem zu den Themen Schule, Jugendarbeit und Feminismus zusammen.

Forderungen stellen

Die Vielfalt der Themen zeigte deutlich, dass Jugendliche an vielen Themen interessiert sind und sich in verschiedene Bereiche gut hineindenken können. In den Runden war es das Ziel, sich auszutauschen und am Ende drei Forderungen zu formulieren, die am letzten Tag mit Abgeordneten des hessischen Landtages diskutiert werden konnten. Der zweite Tag bestand aus den nächsten Themen-Sessions. In dieser Runde standen unter anderem die Themen mentale Gesundheit, Klimawandel und Verkehrswende auf der Agenda.

Weitere Veranstaltung geplant

Alle Forderungen, die eine Mehrheit unter den Teilnehmenden erreichen konnten, wurden für den finalen Tag mitgenommen. Außerdem war Kai Klose – hessischer Minister für Soziales und Integration – zu Gast und hat Fragen der Teilnehmenden beantwortet.

Tag drei war voller spannender Gespräche mit Abgeordneten des hessischen Landtages. Die erarbeiteten Forderungen wurden präsentiert und diskutiert. Am Ende konnten 30 Forderungen der Jugendlichen an den Direktor des Hessischen Landtags, Peter von Unruh, übergeben werden.

Im kommenden Jahr soll es eine weitere Veranstaltung geben, um zu sehen, welche Forderungen in der Politik angekommen sind. Cara Metzner