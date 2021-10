Bei Meinungsbildung unterstützen

Meinungsfreiheit ist etwas, worauf wir in Deutschland sehr viel Wert legen. Jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Meinung zu veröffentlichen und dafür nicht bestraft zu werden. Doch in der Schule gilt ein sogenanntes Neutralitätsgebot. Schüler dürfen durch ihre Lehrer und Lehrerinnen nicht einseitig beeinflusst werden, das bedeutet, dass Lehrer ihr Recht auf Meinungsfreiheit im Unterricht nicht geltend machen sollen, denn die Schulen müssen politisch und weltanschaulich neutral sein.

Diese Neutralität wird im rechtlichen Rahmen durch das Beamtenrecht und das Schulrecht geschützt. Es wird festgehalten, dass Lehrer und Lehrerinnen zur Verfassungstreue verpflichtet sind und sich aktiv für die Werte und die Verfassung einsetzen und politisch neutral sein müssen.

Dennoch dürfen Lehrer in ihrer Freizeit natürlich auch einer Partei angehören, doch sie dürfen diese Partei im Unterricht nicht hervorheben und nicht für sie werben. Ihre Aufgabe ist es aber auch, Äußerungen von Schülern, die zum Beispiel rechtsradikal sind, zu verbessern und auf rechtsradikale Parteien hinzuweisen.

Eine nicht gegen die Verfassung verstoßende Meinung eines Schülers dürfen sie jedoch nicht in die Bewertung eingehen lassen und diese auch nicht verändern. In der Schule sollen Schüler ihre eigene Denkweise und auch ihre eigene politische Meinung entwickeln, so dass eine Chancengleichheit der Parteien entsteht.

