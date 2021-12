„Bei fachgerechtem Gebrauch ist Feuerwerk sicher“

Um an Silvester den Beginn des neuen Jahres gebührend zu feiern, gibt es viele verschiedene Traditionen. So ist es in vielen Familien oder Freundesgruppen der Brauch, dass alle zusammen Raclette essen, „Dinner for one“ schauen oder gemeinsam per Countdown dem neuen Jahr entgegenfiebern. Doch es gibt wohl keine weiter verbreitete Tradition, als um Punkt null Uhr auf die Straße zu gehen und Silvester-Raketen, Batterien und andere Knallkörper abzufeuern. Diese leuchten dann am Nachthimmel in vielen verschiedenen Farben und sind in der Masse gesehen ein wunderschönes Spektakel, welches es so nur ein Mal im gesamten Jahr gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sowohl junge als auch ältere Menschen erfreuen sich jedes Jahr an diesem Tag über die bunten Lichter, und selbst für eher schreckhafte Menschen gibt es kleinere Tischfeuerwerke oder ähnliches. Das alles ist einfach eine Tradition, die gewahrt werden sollte. Auch sollte man bedenken, dass die „Böllerindustrie“ ein Teil der Wirtschaft ist. Diesen Industriezweig einfach auszuschließen und quasi auch zu verbieten wäre nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht fatal, sondern kann auch einzelne Personen ihren Job und somit ihr Einkommen kosten.

Viele nehmen als Argument, dass man somit die Notaufnahmen an Silvester in den Krankenhäusern entlasten könne. Doch Experten bestätigen, dass bei fachgerechtem Gebrauch von geprüfter Pyrotechnik Verletzungen mehr als unwahrscheinlich sind.

Vielmehr sind es nämlich illegale und nicht zugelassene Knallsätze, die an Silvester zumeist noch ohne Vorsicht und unter dem Einfluss von Alkohol abgefeuert werden, welche die Notaufnahmen überfluten. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2