BAte wünscht einen schönen Valentinstag ...

Rosen, Tulpen, Nelken. Alle Blumen welken. Nur die eine nicht, die heißt Vergissmeinnicht“, so stand mein erster Liebesbrief in meinem gepflegten Poesiealbum. Viele Jahre später sind meine Erwartungen an den Valentinstag andere. Rosen, Tulpen, Nelken schreit nach Kommerz, und die Frage, ob der Valentinstag von der Blumenindustrie erfunden wurde, stellt sich immer wieder. Wie sonst wäre es zu erklären, dass vor den Blumenläden Schlangen stehen und jedes noch so kleine Geschäft mit seinen rosaroten Angeboten zum 14. Februar prahlt? Ich hoffe für Euch, werte Leserinnen und Leser, dass Ihr den heutigen Tag der Liebe mit den Euch liebsten Menschen verbringen könnt. Das müssen nicht unbedingt der Freund oder die Freundin sein, sondern kann auch der beste Kumpel, die liebe Mama, das Schwesterherz oder der Patenonkel. Denn Liebe empfinden wir nicht nur für unseren Valentinsschatz, sondern für viele Personen, mit denen wir uns gerne umgeben. Familienmitglieder werden zu Freunden, Freundinnen zu Familie. Obwohl ich mich glücklich schätzen kann, einige Verehrer zu haben, werde ich den heutigen Tag lieber mit meiner besten Freundin verbringen. Zusammen beweisen wir, dass frau auch als Single einen tollen Valentinstag haben kann. Der 14. Februar ist, was Du daraus machst – und wir gönnen uns einen richtig schönen Mädelstag. Die Jungs haben in diesem Jahr bei uns keine Chance, denn nach allen Beschränkungen und schwierigen Momenten, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, haben wir uns einen außergewöhnlichen Tag mit unserem Lieblingsmenschen verdient. Ich wünsche Euch allen einen schönen Valentinstag. Bis neulich Eure BAte.

