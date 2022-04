BAte über Festlegungen

Es ist wohl ein Symptom unserer Zeit, dass sich die Fähigkeit, sich festzulegen, als Tugend immer weiter verabschiedet. Ob es die einst pazifistischen Grünen sind, die erst gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind und dann doch dafür, eine Union, die in 16 Jahren Regierung die Entscheidungen traf, die sie nun als Oppositionspartei der neuen Koalition vorwirft, oder ein Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der sich nicht entscheiden kann, in welcher Entscheidung nun die Weisheit zur Beendigung der Corona-Pandemie liegt. Den Karl machen Vermutlich wird es zum Unwort des Jahres 2022: „Den Karl machen“, also das überzeugte Äußern einer klaren Position, die nur Augenblicke später wieder ins Gegenteil umgekehrt wird. Lieber nicht festlegen, als sich falsch festlegen also, wie das Zitat eines anderen berühmten Bundespolitikers in abgewandelter Form lauten würde. In Zeiten sich ständig wandelnder Einflüsse, voller medialer Eindrücke und divergierender Informationsfluten ist es zugegebenermaßen auch nicht gerade einfach, sich immer eindeutig festzulegen. Schließlich gibt es nur zu häufig gute Argumente sowohl für als auch gegen eine bestimmte Entscheidung. Ich wage es mal wieder und stelle eine meiner berühmten Thesen auf: Vielleicht ist es Ausdruck unserer Zeit geworden, in der nichts mehr gewiss ist, dass das Ringen um die Gegensätze der eigentliche Weg ist. Also das Sich-nicht-entscheiden-Müssen, das Leben zwischen beiden Welten. Ohne diese Entscheideritis verschwimmt dann auch die Grenze zwischen Gut und Böse. Und eigentlich war das ja schon immer so, genau wie mit dem „Frieden“ in Europa. Bis neulich, Eure BAte

