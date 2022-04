BAte über einen ausgeladenen Präsidenten

Auch einen Präsidenten kann man von seiner Tür abweisen. Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, hat wohl genau das gemacht. Bundespräsident Steinmeiers Besuch in der Ukraine ist nicht erwünscht, heiß es zunächst. Natürlich fragt man sich, warum? Liegt es an Steinmeiers russlandfreundlicher Außenpolitik in der Vergangenheit? Hat die Ukraine genug von Besuchen und Worten und ist es vielleicht Zeit für Taten und mehr Unterstützung in Sachen Militär? Oder sieht Selenskyj einfach mehr Effektivität in einem Besuch von Kanzler Scholz? Viele Möglichkeiten, aber wenig Antworten.

Bitte um mehr Unterstützung

Trotzdem legt diese Reaktion eine allgemeine Stimmung in Osteuropa gegenüber Deutschland offen. Die Bitte nach noch mehr militärischer Unterstützung wird immer lauter und langsam sollte sich unsere Regierung zu einer Handlung entscheiden, heißt es. Wollen wir unser pro-russisches Image abschütteln oder versuchen wir hinter vorgehaltener Hand weiter Putin zu stützen?

Wie stark die deutsche Politik gemeinsam mit Russland für Unmut in den osteuropäischen EU-Staaten gesorgt hat, tritt nun zutage. Aber vielleicht ist es langsam an der Zeit, sich auf die aktuelle Lage zu konzentrieren. Natürlich braucht die Ukraine mehr Unterstützung als nur symbolische Besuche, aber gerade in diesem Konflikt sollte auch ein symbolischer Besuch nicht unbedingt ausgeschlagen werden. Bis neulich, Eure BAte

