BAte über ein schönes Miteinander...

Wie wäre es zur Abwechslung mal mit dem Ausbruch des Ersten Weltfriedens? So nah wie zurzeit in der Ukraine war der Krieg für uns junge Leute noch nie, aber das heißt ja nicht, dass es jemals eine Welt ohne Konflikte gegeben hat. Afghanistan sei hier als prominentes Beispiel genannt, Äthiopien, der Sudan oder auch Mali. Der Irak, Kolumbien. In einer globalisierten Welt sind alle diese Länder nicht so weit weg, wie es vielleicht Goethes Bürger in seinem „Faust“ kurz vor Ostern noch erwähnt hat: „Nichts bessres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten“.

Über den Punkt, dass wir denken, ein Krieg in der Völkergemeinschaft gehe uns Deutsche nichts an, sind wir glücklicherweise hinweg. Die Welle an Solidarität und Hilfsbereitschaft ist im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos. Es gibt aber auch Schattenseiten. Schließlich zeigen aktuelle Statistiken des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass das extremistische Potenzial in Deutschland in den vergangenen Jahren leicht gestiegen ist.

Nicht nur Menschen mit Flucht- und Migrationshintergründen sind betroffen. Wer sich offen zu einem Glauben oder Weltanschauung bekennt, läuft Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden. Aber auch Frauen, Homosexuelle und Menschen mit Behinderungen werden mitunter diskriminiert. Lasst uns Frieden schaffen und auch daran arbeiten, dass Deutschland eine gute Heimat für alle sein kann.

Bis neulich, Eure BAte