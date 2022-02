BAte über die angespannte Situation in Osteuropa ...

Die Frage, die meine heutige Überschrift aufwirft, habe ich mir bisher kein einziges Mal in meinem – zugegebenermaßen jungen – Leben gestellt. Krieg und Europa, das sind die größten Gegensätze, die ich mir vorstellen kann. Die Europäische Union, die Idee hinter einer Republik Europas, das ist doch die Idee von Frieden schlechthin. Grenzübergänge zu Nachbarländern kenne ich nur aus Filmen, Passkontrollen nur von Fernreisen mit dem Flugzeug. Und doch ist plötzlich alles anders: Die Medien sind voll von Warnungen und Drohungsmeldungen. Russland steht schon seit einiger Zeit mit mehr als 100 000 Soldaten und unzähligen Panzern, Raketen und vielen anderen Waffen an der Grenzen zur Ukraine. Offiziell werden Manöver abgehalten. Die Nato rechnet allerdings mit einer Invasion und verstärkt ihre Einheiten im Baltikum, in Polen und Rumänien. Seit 2014 besetzt Russland völkerrechtswidrig die Krim-Halbinsel, die zur Ukraine gehört sowie weitere Gebiete im Osten des Landes. Statt mehr Waffen wäre eigentlich mehr Diplomatie mehr als wünschenswert. Egal, wie sich diese Situation in den nächsten Tagen entwickelt, ich wünsche mir nur eins: Gespräche und Verhandlungen statt Kämpfen. Nach so vielen Jahren des Friedens möchte ich jedenfalls keinen Krieg in Europa erleben. Und ich hoffe, dass dieser Wunsch eines Tages nicht nur für Europa in Erfüllung geht. Denn so viele Kinder und Jugendliche auf der Welt hatten nicht das Glück, so friedlich und behütet aufzuwachsen. Bis neulich Eure BAte

