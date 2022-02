BAte über den Mord an zwei Polizisten

Es gehört zum Mensch-Sein wohl dazu, auch in einer modernen, scheinbar sicheren Gesellschaft: In regelmäßigen Abständen passieren schreckliche Dinge, ausgelöst durch menschliches Verhalten. Egal, wie sicher wir uns fühlen und wie sehr wir Erlebtes verdrängen, plötzlich reißt uns eine erschütternde Nachricht wieder zurück in die Realität. In eine Realität, in der Waffen nur zu einem Zweck geschaffen sind: um zu töten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass Wilderer eine junge Polizistin und einen jungen Polizisten ermordet haben, um eine Straftat zu verdecken. So tief dieser Schmerz noch sitzt und so unrealistisch die Vorstellung von den Szenen, die sich auf der Landstraße in unserem Nachbar-Bundesland Rheinland-Pfalz wohl abgespielt haben müssen, auch ist, so sehr drängt sich mir auch der Wunsch nach einer erneuten Befassung mit Waffengesetzen auf. Es darf doch überhaupt nicht möglich sein, dass Menschen so einfach an tödliche Schusswaffen kommen, die so gefährlich werden können, dass ausgebildete Polizeibeamte – die ja regelmäßig Training mit der Schusswaffe haben – ernsthaft in Gefahr gebracht werden können. Nachdem es, wie inzwischen bekannt ist, mehrfach Verstöße gegen den ordnungsgemäßen Gebrauch dieser Waffen durch einen der Tatverdächtigen gegeben hat, verwundert es doch sehr, wieso er wieder und wieder illegal Tiere schießen konnte, ohne dabei erwischt zu werden. Während also die Aufklärung des Doppelmordes noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, muss auch die Frage nach schärferen Kontrollregeln für den Gebrauch von Schusswaffen in unserer Gesellschaft diskutiert werden. Auch, um diejenigen zu schützen, die uns Tag für Tag beschützen. Bis neulich Eure BAte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2