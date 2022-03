BAte über das Fasten

Die christliche Fastenzeit ist schon zur Hälfte vorbei, wenn am Samstagabend für Musliminnen und Muslime der Fastenmonat Ramadan beginnt. Vier Wochen lang dürfen Gläubige dann nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang trinken und essen. Die korrekte Bezeichnung dafür ist Iftar. Mit dem großen Fest Eid al-Fitr, dem Fastenbrechen, endet dann der Ramadan am 2. und 3. Mai. Häufig sind zu diesem Fastenbrechen auch nicht-muslimische Freundinnen und Freunde eingeladen, um diese religiöse Tradition kennenzulernen – bei dem Ritual geht es nämlich viel um die Gemeinschaft. Es lohnt sich also, gelegentlich die Augen zu öffnen und sich auch außerhalb der eigenen Blase umzusehen. Kulturelle Vielfalt ist längst zum Alltag in unserer Gesellschaft geworden und doch kennen die wenigsten von uns das gesellschaftliche Leben anderer Religionsgemeinschaften. Diese jedoch zu erkunden, birgt mehr als nur die Chance auf neue Erfahrungen – in der Regel führt sie auch zu neuen Freundschaften. Und in den aktuellen Zeiten gibt es vermutlich nichts, was wichtiger ist als die Freundschaft. Offene Augen und Herzen sind es, die wir in diesen schweren Zeiten besonders brauchen. Seit über einem Monat leiden wir mit den Menschen in der Ukraine, flehen wir, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird, spenden wir. Denn wir müssen nun all jenen Menschen helfen, die von Zerstörung und Krieg bedroht sind. Nicht nur aus der Ukraine versteht sich, sondern auch den Menschen in Afghanistan und Syrien, Äthiopien und Mali, die ihr Zuhause, ihre Lieben und ihre Zukunft verlieren. Liebe ist immer stärker als Hass. Bis neulich, Eure BAte

