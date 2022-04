BAte über das Ende der Maskenpflicht...

Die Maskenpflicht ist gefallen, die Masken sind es zu großen Teilen aber nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung, die sich in Läden und Supermärkten aufhält, trägt weiterhin FFP2- oder medizinische Masken, um sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Denn Masken und Abstand schützen am besten, wie wir nach über zwei Jahren Pandemie wissen. Wer montags oder an anderen Tagen der Woche unangemeldet und lautstark demonstriert, zeigt vor allem, dass der Groschen noch nicht gefallen ist, dass die Maskenpflicht und so gut wie alle anderen Beschränkungen gefallen sind. Oder ist es der traurige Versuch, weiter von Verboten und Zwängen reden zu lassen, die de facto nicht mehr existieren? Die verzweifelte Suche nach einer Beschäftigung, nach einer scheinbaren Steigerung einer Relevanz der eigenen Person? Oder schlicht die einzige Möglichkeit, Menschen zu treffen, die ähnlich vorbei an der Wissenschaft ticken? Allen, die sich weiterhin dafür einsetzen, dass Menschen sich nicht mit SARS-CoV-2 infizieren, dass die Inzidenzen sinken und dass Freiheit durch Verantwortung wächst, gebührt unser Dank. Dass wir mit einem hochansteckenden Virus einigermaßen normal leben können, ist ihr Verdienst. Sie tragen Masken, lassen sich testen, impfen und schränken sich selbst ein. Für alle. Bis neulich, Eure BAte

