BAte über Bauernregeln

Wie heißt es so schön, „April, April, der macht, was er will“. Wie viel Wahrheit in dieser alten Bauernregel steckt, hat uns der Besagte pünktlich zu seinem Beginn am vergangenen Freitag spüren lassen. Konnten wir uns davor bereits bei schönstem Frühlingswetter das erste Eis der Saison schmecken lassen, wurden wir teilweise plötzlich von Schnee überrascht. Auch wenn ich es am liebsten für einen Scherz zum 1. April gehalten hätte, war es leider keiner. Also bleiben Sommerkleid und Bermudas erst mal weiter im Schrank, und die Winterjacke wird noch etwas getragen. Aber woher kommen diese sogenannten Bauernregeln eigentlich? Wie ihr Name schon verrät, kommen die Bauernregeln aus der Landwirtschaft. Mit ihnen haben die Menschen in früheren Zeiten ihre Beobachtungen zu aufeinanderfolgenden Umständen zusammengefasst. Bauernregeln versuchen also aus bestimmten Wetterlagen Vorhersagen auf später kommende Ereignisse zu treffen. Da es damals nichts mit unseren modernen Wettervorhersagen Vergleichbares gab, behalfen sich die Landwirte so. Ein Beispiel ist etwa der Siebenschläfer: „Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag.“ Also, wie das Wetter am 27. Juni, dem Siebenschläfertag, ist, so wird es laut Spruch auch die nächsten sieben Wochen sein. Diese Regeln wurden dann über die Generationen weitergegeben. Und ein bisschen Wahrheit steckt auch heute noch in den Bauernregeln. Bis neulich, Eure BAte

