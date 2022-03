BAte regt an, sich aktiv einzusetzen...

Die Fastenzeit hat begonnen. Ob christlich oder nicht, viele Menschen verzichten in den sieben Wochen vor Ostern auf Süßigkeiten, Snacks, Alkohol oder schlechte Gedanken. Oder sie machen aus „sieben Wochen ohne“, „sieben Wochen mit“ – Wochen mit mehr gesunder Ernährung, mehr Bewegung, mehr Komplimenten und Zeit mit der Familie. Das Motto der Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland, „Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“, lädt dazu ein, ein wenig mehr zu geben. Dazu gehört, diese Zeit bewusster zu erleben, den Alltag gleichzeitig zu be- und zu entschleunigen. Das ist in der aktuellen Zeit allerdings schwierig, schließlich haben wir gesellschaftlich seit zwei Jahren die Pause- oder zumindest die Geschwindigkeitstaste gedrückt. Lockdown, Ausgangssperre und Distanzunterricht haben unser Zeitgefühl doch ganz schön durcheinandergebracht. Gepaart wird diese Hold-Situation nun von den sich überschlagenden Ereignissen in der Ukraine, die sich so schnell aktualisieren, dass wenigstens mir beim Nachrichtenschauen schwindelig wird. Eine Mischung aus Wut, Trauer und Ohnmacht übermannt mich dabei im fliegenden Wechsel. Obwohl ich in den Freundebüchern meiner Grundschulklassenkameraden stets den Weltfrieden als meinen größten Wunsch eingetragen habe, musste ich mich inzwischen damit abfinden, dass immer irgendwo auf der Welt Kriege und Konflikte herrschen – wenn auch nicht vor meiner Haustür. Das hat sich vergangenen Monat geändert. Darum sollten wir in den nächsten Tagen und Wochen nicht still stehen, sondern uns aktiv einsetzen für Frieden und Nächstenliebe. Sieben Wochen einfach etwas mehr geben, um denjenigen zu helfen, die vor Krieg, Gewalt und Angst fliehen. Bis neulich. Eure BAte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1