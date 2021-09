Autopionier Henry Ford über persönliche Entwicklung

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt für immer das, was er schon ist.“ Henry Ford

Henry Ford wurde am 30. Juli 1863 in Michigan geboren und starb am 7. April 1947 – ebenso in diesem Bundesstaat. Er war ein US-amerikanischer Erfinder und Autopionier. Ford war der Gründer der bis heute bekannten Automobilmarke Ford Motor Company. Bekannt ist er für die Fließbandabfertigung vor allem im Automobilbau. Sein Konzept der modernen Fertigung von Fahrzeugen revolutionierte die industrielle Produktion.

© picture alliance / dpa

Bereits im frühen Alter baute Ford seinen ersten Verbrennungsmotor und zeigte somit Geschick und Interesse an der Mechanik. Er machte eine Ausbildung als Maschinist und arbeitete später erstmals an Ottomotoren. 1891 wurde Ford als Ingenieur bei der Edison Illuminating Company eingestellt. Nach seiner Beförderung zum Chefingenieur 1893 hatte er nun genügend Zeit und Geld, um sich seinen persönlichen Experimenten mit Verbrennungsmotoren zu widmen. Seine Experimente gipfelten 1896 in der Fertigstellung eines selbstangetriebenen Fahrzeugs, des Quadricycle. Ford arbeitete sich hoch und gründete somit am 16. Juni 1903 die Ford Motor Company. Svenja Thomas (Bild: dpa)