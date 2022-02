Aufklärung über Endometriose ist wichtig

Emmanuel Macron verkündete vor Kurzem, dass die Endometriose nicht nur ein Problem für Frauen sei, sondern ein Problem für die Gesellschaft. Es sei notwendig, es in Schulen, Universitäten, zu Hause und sogar in medizinischen Kreisen bekannt zu machen. Frankreich möchte somit in Zukunft mehr in die Forschung investieren, um das Wissen über die Krankheit zu erweitern und eine nationale Strategie zur Bekämpfung der Endometriose zu entwickeln. In Deutschland warten die Betroffenen bereits seit Langem, dass ein solcher Schritt eingeleitet wird. Nun fordern Betroffene aus Deutschland mithilfe einer Petition, die unter dem Namen „#EndEndosilence – für eine nationale Endometriose Strategie“ bekannt ist, eine nationale Methode für mehr Aufklärung und Forschungsgelder. Bei der Petition wird auf Frankreich als Vorbild verwiesen.

Über Symptome und Folgen

Doch was ist eigentlich Endometriose? Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Laut der Endometriose-Vereinigung treten dabei Zysten und Entzündungen (sogenannte Endometrioseherde) auf, die sich beispielsweise an den Eierstöcken, dem Bauchfell oder dem Darm ansiedeln. Weit verbreitet ist darüber hinaus auch eine Folge der Erkrankung: Unfruchtbarkeit. Mehr als die Hälfte der Patientinnen kann nicht spontan schwanger werden. Die chirurgische Entfernung der Endometrioseherde kann bei vielen Frauen die Fruchtbarkeit verbessern. Leider ist dieser Effekt nicht bei allen Betroffenen der Fall, weshalb Endometriose-Patienten häufig eine künstliche Befruchtung ausprobieren.

Die Symptome einer Endometriose-Erkrankung sind sehr unterschiedlich, was die Diagnose schwierig macht. Aus diesem Grund vergehen bis zur richtigen Diagnose im Schnitt zehn Jahre. Häufige Symptome sind starke Schmerzen während der Periode und während/nach dem Geschlechtsverkehr, Blutungen oder Schmerzen beim Entleeren der Blase oder des Darms, ein unerfüllter Kinderwunsch und starke und unregelmäßige Monatsblutungen. Lena Marie Holtmann

