Aufdringliche Bilder? Nicht mit mir!

Das Thema ist unter Jugendlichen aktueller denn je: Sexuelle Belästigung im Internet durch Bilder oder Nachrichten. Auch einigen jungen Erwachsenen an der Bergstraße ist das schon passiert. Die BAnane-Jugendredaktion hat mit der 19-jährigen Antonia (kleines Bild) gesprochen. Sie selbst bekam schon sexualisierte und beleidigende Nachrichten und sogenannte „Dickpics“. So nennt man Bilder von männlichen Geschlechtsteilen, wenn man sie ungefragt geschickt bekommt. Der BAnane-Jugendredaktion hat sie erzählt, wie sie reagiert hat – um anderen Betroffenen zu zeigen, dass es wichtig und gar nicht mal so kompliziert ist, sich dagegen zu wehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Welche unangenehmen Erfahrungen musstest Du bisher auf Social-Media erleben?

Antonia: Bis vor Kurzem habe ich hauptsächlich auf Instagram solche Erfahrungen gemacht. Da wurde ich teils beleidigt, weil meine Bilder zu freizügig seien und ich damit meinen „Wert mindern würde“. Vor ein paar Jahren wurden mir dort dann auch schon ein bis zwei „Dickpics“ geschickt. Mit dieser „Quote“ bin ich im Vergleich mit Freundinnen noch sehr verschont geblieben. Auf Snapchat blieb ich bisher relativ verschont, weil ich dort eigentlich nie Leute annehme, die ich nicht kenne; genau weil ich weiß, dass sonst eine Belästigung durch Unbekannte drohen kann. Vor ein paar Monaten vertat ich mich bei jemandem, dachte, ich kenne ihn, was allerdings nicht der Fall war. Auf die Antwort „nein“ beendete ich den Chat, bekam eine halbe Stunde später allerdings direkt ein „Dickpic“. Ich frage mich – sowohl bei einer Beleidigung bei Instagram, als auch bei solchen Bildern – jedes Mal, wie man sich das Recht herausnimmt, sowas zu machen. Ich persönlich kenne keinen, der so ein Bild jemals cool fand, wenn es ungefragt kommt. Es ist eine Straftat. Rein emotional werde ich da einfach wütend und fühle mich objektifiziert.

Mehr zum Thema Extremismus-Vorwurf Ballermann-Sängerin Müller: Polizei weitet Ermittlungen aus Mehr erfahren Interview Bei "Pop im Quadrat" in Mannheim rappt Nora OG im Stil von Seeed Mehr erfahren

Wie gehst Du gegen solche Belästigungen vor?

Antonia: Da ich wusste, dass ich den Täter bei der Website „dickstinction.com“ anzeigen kann, tat ich dies direkt. Die Website ist genau dafür da, um ungefragte „Dickpics“ anzuzeigen – denn sobald man eine Strafanzeige abgibt, müssen die Ermittlungsbehörden die Strafverfolgung aufnehmen. Auf der Internetseite dickstinction.com muss man nur das Datum angeben, den Username der Person und die Plattform, über die man das Bild erhalten hat, angeben und ob man die Person kennt oder nicht. Dann noch Angaben zur eigenen Person und fertig ist die Strafanzeige als Pdf. Zusätzlich noch ein Screenshot des Chats/Bildes als Beweis, und alles zusammen gibt man dann bei der nächsten Polizeistelle ab.

Welche Konsequenzen kann das für Täter haben?

Antonia: Das kann ich nur anhand meines Falles beschreiben. Erst einmal wird geprüft, ob man die konkrete Person ausfindig machen kann. Daraufhin wurde ich von der Polizei zu einer Zeugenaussage geladen. Der Täter, so zumindest in meinem Fall, muss auch schon Post bekommen haben, da er mehrmals versucht hat, mich wieder zu adden. Das ist zumindest mein Rückschluss darauf. Er wird dann wohl die Anzeige bekommen haben und eine Aussage machen müssen. Art und Höhe der Strafe hängt dann vermutlich von seiner Aussage und seinem Verhalten ab. Abschließend möchte ich den Betroffenen nahelegen, solche Straftaten unbedingt anzuzeigen, da dies kaum ein Aufwand ist, aber große Auswirkungen haben kann. An diejenigen, die solche ungefragten Bilder verschicken, möchte ich appellieren. Und darauf aufmerksam machen, dass man sich auch gegen solche Menschen einsetzt, ein solches Verhalten anspricht und aufdeckt. Und es vor allem nicht toleriert. Marco Mautry