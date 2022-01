Auf der Zugspitze bei -15 Grad und Sonnenschein

Unser diesjähriger Skiurlaub führte uns, wie bereits in den vergangenen zehn Jahren, an die deutsch-österreichische Grenze nach Garmisch-Partenkirchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Tag vor Urlaubsbeginn ging es noch schnell einen PCR-Test machen und mit negativem Ergebnis in der Tasche konnte die Reise dann starten. Das besondere an diesem Skigebiet ist, dass man insgesamt acht Skigebiete in Österreich und Deutschland bereisen kann. Dies ist eine superabwechslungsreiche Art, um Ski zu fahren.

Am ersten Ski-Tag ging es für uns nach Österreich zur Ehrwalder Alm. Da dieser Tag in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich ein Feiertag war, waren die Pisten sehr gut gefüllt. In Deutschland sowie Österreich galten in Skigebieten die gleichen Regeln. Der Skipass konnte man nur mit einem 2G-Nachweis erwerben. Nach Österreich durfte man nur einreisen, wenn man entweder bereits die Boosterimpfung erhalten hat oder zwei Impfungen und einen negativen PCR-Test vorzeigen kann. Diese Maßnahmen wurden mehr oder weniger von der Polizei am Grenztunnel bei Füssen kontrolliert. In allen Gondeln sowie im und vor allen Skiliften gilt eine FFP2-Pflicht, die streng zu beachten war.

An unserem zweiten Tag zog es uns hoch hinaus auf den höchsten Punkt Deutschlands. Bei -15 Grad und Sonnenschein fuhren wir hoch auf die 2962 Meter hohe Zugspitze. Trotz eisigen Temperaturen hat das Fahren auf dem Zugspitzgletscher viel Spaß gemacht, dennoch war ich sehr froh und erleichtert, als ich unten im Tal bei angenehmen 2 Grad wieder meine Muskeln spüren konnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Samstag ging in Garmisch gefühlt die Welt unter, als Tausende Touristen gleichzeitig auf die Gondeln zustürmten, um auf den Hausberg zu kommen. Dies führte zu unglaublichen Wartezeiten und wir haben mindestens eine Stunde gewartet, um nur auf den Berg zu kommen. Oben im Skigebiet verteilte sich die Menschenmaße zum Glück und es kam noch einmal richtig die Sonne raus.

An unserem letzten Tag war das Wetter zwar nicht so gut, dafür hatten wir aber die Pisten für uns alleine. Einmal noch durch das Skigebiet gefahren und dann ging es schon wieder auf den Rückweg Richtung Bensheim. Julian Geiß