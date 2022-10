Auch Regen konnte Ed Sheeran in Frankfurt nicht stoppen

Ed Sheeran ist einer der bekanntesten Musiker unserer Zeit. Am Wochenende des 23. bis 25. Septembers war er zu Besuch in Deutschland. Genauer gesagt in Frankfurt, im Stadion der Fußballer der Eintracht. Ich war einer der glücklichen 61 000 Menschen am Samstag, die ihn live erleben durften.

Schon auf dem Weg zur Konzerthalle hörte man im Radio gegen 16 Uhr, dass die Parkplätze im Deutsche Bank Park schon voll waren, ebenso wurden die Menschen auf der Autobahn wegen eines Staus umgeleitet.

2 Bilder Ed Sheeran zählt zu den erfolgreichsten Singer-Songwritern der Welt. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Konzerte immer in kürzester Zeit ausverkauft sind.

Am Fußballstadion angekommen, gab es verschiedene Stände mit Essen wie Bratwurst, aber auch einfache Snacks wie Nachos und Popcorn.

Dann gegen 18 Uhr eröffnete Dylan, eine junge Künstlerin, die Show. Sie sorgte für gute Stimmung und heizte dem Publikum für Ed ein. Danach war Griff, ebenfalls eine junge Künstlerin, an der Reihe.

Nach den beiden konnte es das Publikum kaum erwarten. Ed ließ seine Fans auch nicht lange warten und präsentierte ihnen einen guten Mix aus seinen neuen Songs und seinen alten, weltbekannten Balladen wie „Perfect“.

Ganz ohne Probleme verlief der Abend jedoch nicht, aufgrund von Unwettern musste das Konzert unterbrochen werden. Die Fans ließen sich den Spaß jedoch nicht nehmen und verbrachten die Zeit mit La-Ola-Wellen. Anschließend spielte Ed noch bis in die Nacht und verließ die Bühne klatschnass.

An diesem Konzertabend spielte Ed Sheeran auch eine Coverversion von Justin Biebers Song „Love Yourself“, den er geschrieben hat. Natürlich durften auch seine Super-Hits „Shape of you“ und „Bad Habits“ nicht gefehlt.

Witzig war am Ende der Anblick, wie rund 40 000 glückliche Menschen versuchten, in eine U-Bahn zu kommen. Antonia Ehnes